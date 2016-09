BERLIN CALLING: Fem pärlor i höstmörkret – damma av vinylen och hitta fynden på nätet

Fem skivor.

Fem pärlor.

Gammalt blir nytt emellanåt.

1. Typ som med Kenny Rogers Jr. Ja, det stämmer. Detär countrystjärnans son, med en skiva som kom redan 1989 och som redan finns i vinyl här hemma. Mycket mer vet jag inte om Junior, som aldrig släppte något mer på skiva. En gåta? Ja. Åtminstone efter att ha lyssnat genom det härfyndet hur många gånger som helst.

Och hur det låter?

Sammanfattningsvis så långt ifrån farsan som det går att komma. Det är västkustrock, AOR om man så vill och till och med lite filmiskt a´la Mike Post, ni vet mannen bakom tv-låtar som ”Hill street” och”Magnum” och mycket mer.

Jag hade lyckan att få tag på cd:n på ebay. Förmodligen ett av mina absolut bästa köp från en kines som förmodligen inte förstod vilket guld han satt på.

Som sagt: ”Yes – no/maybe” på skivetiketten Cypress ska ni leta efter. Studioproffs som Michael Omartain, Dan Huff och Joe Chemay finns med. Och faktiskt Senior på något spår.

En av mina bästa skivor. Brian Wilson får ursäkta.

2. Samma genre och ungefär samma stuk bjuder David Roberts på sin första skiva – eminenta ”All dressed up” – som släpptes på vinyl redan1982. Till vardags är denne kanadensare mest känd som avlönad låtskrivare åt ett av de större skivbolagen. På just den här skivan finns delar av Toto i kompet och första låten ”All in the name of love” är så bra att det räcker och blir över.

David Roberts har kommit med ytterligare två skivor, släppta på japansk etikett och minst sagt väl värda en investering.

3. Lite annorlunda är Thomas Jefferson Kaye, men ändå inte. Först kom ”First grade” på vinyl 1974 och när Steely Dan-duon Walter Becker och Donald Fagen fanns med på ett hörn gick skivan naturligtvis inte att undvika. Just”American lovers” är en av Steeely Dan-stjärnornas finaste låt någonsin. Typ melankoli och hjärta rakt av. Återutgivningen finns i färsk utgåva på ett skivbolag från Sydkorea, som specialiserat sig på guldkorn från bland annat 70-talet.

4. Steve Porcaro är en av originalmedlemmarna i Toto. Det här är hans första soloskiva i ungefär samma anda. Till vardags pysslar han annars en hel del med filmmusik. På den här färska skivan är det godingar i rakt nedstigande”Rosanna-stil”. Det är bra och det är rekommendabelt. I alla fall om man gillar det som låter vackert och är välspelat. Dessutom knappt en enda onödig ton.

5. Avslutningen sker i form av Gerry Beckley, en i duon America och pappa till Matt Beckley, som inte minst varit med och hjälpt svenska duon Icona Pop till stora framgångar – och förstås fadern på den här färska skivan.Herr Beckley, som förr samarbetade med självaste Sir George Martin, alltsåBeatlesproducenten, är still going strong och bjuder på musik som är just en Beatlesoch mycket solskenspop från Kalifornien. Nya ”Carousel” kan bara rekommenderas å det varmaste.

Uppåt:

Alla gamla pophjältar från 60- och 70-tal som fortfarande levererar. Nu senast Ian Hunter, 77 år, som precis har släppt en skiva full med rock´n roll.

Lite uppåt även för Giffarna, som krigar på i bottenträsket. Heja på!

Nedåt:

Modo Hockey. Från SM-guld till bottenträsket i allsvenskan.