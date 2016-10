Black Jack har fått klart med ny sångare

Redan nu den 7 oktober på Casinot i Sundsvall kommer han att göra premiär i bandet. Det skriver Black Jack i ett pressmeddelande.

För bara drygt en månad sedan offentliggjorde sångaren Tony Ljungström att han lämnade Black Jack. Dansbandet bytte namn från Per Lundgrens 1991 till Black Jack. Under tiden som Per Lundgrens var bandet härnösandbaserat.

Efter namnbytet och efter att Per Lundgren slutade så är det ett sundsvallsband. Namnbytet kom efter att Tony Ljungström medverkat i Colin Nutleys film som hette just Black Jack.

Kjelle Danielsson slutade i Jannez 2013 på grund av personliga skäl. Så sent som i fjol släppte han en låt som han tillägnade sin bortgångne son Alexander. Intäkterna från den låten gick oavkortat till ung Cancer.

