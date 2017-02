DJ-duon Galantis klar för Sensommar: " Känns alltid stort att spela på hemmaplan"

De bildades så sent som 2012 men har sedan dess framfört hits som "Peanut Buter Jelly", "No money" och "Love on me".

Nu står det klart att svenska DJ-duon Galantis gästar Sensommar.

Duon utgörs av Christian "Bloodshy" Karlsson från Miike Snow och Sundsvallsbördige Linus Eklöw, även känd för sitt soloprojekt Style of Eye.

Eklöw har tidigare har besökt Sensommar som Style of Eye men nu gör duon sin första spelning tillsammans i Norrland.

Duon har slagit igenom internationellt och spelat på festivaler som till exempel svenska Bråvalla och amerikanska Coachella.

Galantis besök på Sensommar är i nuläget deras enda spelning i Sverige i år.

– Det känns alltid stort att åka och spela på hemmaplan, vi gör det alldeles för sällan. Vi är ju svenskar så Sverige-gig har alltid en speciell känsla som man ser fram emot, säger Galantis, i ett pressmeddelande.

Sensommars projektledare om senaste bokningen.

– De känns underbart att få välkomna dem hem och till Sensommar 2017. Tanken föddes direkt efter första upplagan där vi tillsammans med Linus pratade om att göra detta. Och äntligen har vi lyckat få till det, säger Dino Vulic i ett pressmeddelande.

