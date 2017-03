DJ-duon Rebecca och Fiona klara för Härnösands Stadsfest: ”Blir ett starkt startfält”

Det är snart tio år sedan de först träffades och under denna tid har de fått två grammisar båda i kategorin Årets Dans/Electro, släppt två album och haft en självbetitlad serie på SVT. Rebecca och Fiona är DJ-duon som har gjort succé inte bara hemma i Sverige men även utomlands. Under de senaste åren har de turnerat mycket, inte minst i USA.

– Vi har hela tiden sneglat åt att försöka få bokat en housebokning till Härnösands Stadsfest under flera år. Nu är det fjärde året vi kör så det blir ett starkt startfält med Rebecca och Fiona som tillkommer, säger arrangören Dino Vulic.

Rebecca och Fiona består av Rebecca Scheja och Fiona FitzPatrick. 2010 släpptes deras debutsingel "Luminary ones" och har över 50 miljoner streamningar på Spotify. De har varit förband åt Robyn vid ett flerta tillfällen och har framträtt på bland annat Polarpriset och Way Out West.

De har bland annat samarbetat med en rad kända producenter och DJ:s som till exempel Kaskade, Adrian Lux och John Dahlbäck.

Sedan tidigare är Magnus Uggla, Stiftelsen och Benjamin Ingrosso klar för stadsfesten. Ytterligare akter till sommarens stadsfest kommer att presenteras under kommande veckor.

FLER NYHETER:

► Krönika, Ida Oscarsson: "Om karlar födde barn skulle det finnas ett BB i varje liten by"

► För Plus-kunder: Stefan med i TV3:s nya storsatsning Sveriges modigaste: "En hemsk upplevelse"

► Michael Sundlöv blir Modos sportchef – har skrivit ett tvåårskontrakt

► För Plus-kunder: Nye backen om varför han valde Modo – det ska han hjälpa laget med

■ ■ För fler nöjesnyheter – följ MittNöje på Facebook .