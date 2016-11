Doug Seegers på EQ House

Sedan den kvällen Doug Seegers medverkade i "Jills Veranda" har hans liv ändrats totalt. Från att bara ha spelat på gatorna i Nashvillehar han blivit ett känt namn i Sverige. Han har sålt platina av sitt debutalbum, legat högt på försäljningslistorna med såväl duettalbum med Jill Johnson som med sitt julalbum.

Doug Seegers turnerar nu med sitt nya album "Walking On the Edge of the World" där nio av de tolv spåren är skrivna av honom själv. På fredagskvällen besöker han EQ House i Skönsberg.

Förband är det nykomponerade lokala bandet Bob Hank & Joe. Trion består av Bosse Sjöbom, Henrik Olofsson och Johan Dereborn.