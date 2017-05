Första akterna klara för Sundsvall Block Party – här är kvinnorna som kommer till Sundsvall

De första fyra namnen som är klara för årets festival är Lisa Miskovsky, Anna Järvinen, Maxida Märak och Slowgold.

Lisa Miskovsky är sångerskan från Umeå som har många år i musikbranschen och hits som "Driving one of your cars" och "Lady stardust". Senaste albumet släppte hon 2013, och nu arbetar hon på nytt material.

– Lisa Miskovsky är en extremt begåvad artist med otaliga hits i bagaget. Att kunna presentera Lisa Miskovsky till Sundsvall Block Party gör att vi öppnar för en helt ny publik som tidigare kanske inte ens hört talats om vårt evenemang, kommenterar arrangörerna Pipeline i ett pressmeddelande.

En annan av de klara artisterna är Maxida Märak, rapparen med rötterna i Sápmi, där hon blandar tunga elektronika beats med jojk och hård rap. Hon släppte i början av maj EP:n "5".

Slowgold är sångerskan Amanda Werne, som beskrivs skapa tung prärierock. Tidigare har hon bland annat turnerat med både Lars Winnerbäck och Ebott Lundberg. Hon medverkade även på Freddie Wadlings sista skiva och under vintern 2017 har hon synts som en av artisterna i På Spåret.

– Vi har försökt boka Slowgold sedan den första upplagan av Sundsvall Block Party (2014) och att vi nu, när bandet dessutom fått sitt välförtjänta genomslag, äntligen lyckats locka hit dom känns naturligtvis väldigt bra, skriver Pipeline i ett pressmedddelande.

Anna Järvinen är den fjärde kvinnliga akten som presenteras under torsdagen, något som passar väl in i sammanhanget, då hon just nu är aktuell med programmet "Anna och kvinnorna" som sänts på SVT2. Programmet får under 2017 en uppföljning, då tio nya avsnitt släpps.

Anna fick sitt stora genombrott år 2007 med skivan "Jag fick feeling". 2016 släppte hon sitt senaste album "Annan. En Anna", och har tidigare medverkat i Melodifestivalen med låten "Porslin".

Årets festival kommer att hållas den 25-26 augusti och blir fjärde året i rad som den genomförs. Arrangörer är även detta år Pipeline, Sensus Studieförbund, First Hotel Strand och Restaurang Bryner.

Tidigare år har bland annat Malcolm B, Kristian Anttilla och Alina Deceverski uppträtt under festivalen.

