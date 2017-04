Fyra nya akter klara till Urkult – allt från traditionell folkmusik till reggae

Till sommaren är det dags för den årliga festivalen vid Nämforsen. Nu har arrangörerna släppt fyra ytterligare akter till Urkult som går av stapeln 3-5 augusti.

Med fiol och accordion bygger de musiken. Bridget Marsden och Leif Ottosson är en duo som hyllar den nordiska folkmusiken men som även överraskar lyssnarna med deras originella kompositioner. Duon bildades 2009 och 2015 släppte de debutalbumet "Mountain Meeting".

Gruppen Beches Brew är även de klara till årets festival. De är en grupp som inte vill bli placerad i en viss genre utan styrs av musiken, i så fall möjligen Country & Eastern. Beches Brew består av ett helt gäng musiker som spelar bland annat saxofon, basklarinett, fiol och trumpet.

Tredje akten är en artist som liknats med gitarrguden Jimi Hendrix. Vieux Farka Touré från Mali har varit aktiv inom musiken sedan 2006 och har hyllats för sitt gitarrspel. Han blandar malinesisk blues med funk, reggae och rock. Hans senaste album Samba spelades in på legendariska Woodstock Sessions.

Sist klar är Enkel, en grupp från Finland som spelar traditionell folkmusik och har för sin musik blivit uppmärksammade internationellt. Gruppen består av fyra kvinnor som gärna blandar musiken med sagoberättande och dans.

Redan bokade akter är:

Alice Francis, Yellow Sisters, United Vibrations, New Tide Orquesta, Ane Brun, Folks of Bengal, Beverly Guitar Watson & the King Bees, Brincandeira, Ifriqiyya Èlectrique, Ill Wicker, Kajsa Grytt, Kristina Issa, Kumbia Queers, Martha Tilston, Rim, Siska, Sofia Jannok, Stella Gonis, Symbio, Trad-Attack!, Tzeitel, Vassvik

