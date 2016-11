Hyllad sångerska på Rootsy live: "Inte rädd att jobba med de bästa"

Sångerskan Caitlyn Krisko är kanske en av de mest hyllade inom americanamusikens mer rockbetonade domäner just nu. Hon och hennes band The Broadcast från Asheville, North Carolina är på en kortare Sverigeturné och kommer till Sundsvall på torsdagkvällen.

– Det är funk och blues, det låter litegrann som Black Crowes. Det är ett band som är på väg upp och inte rädd att jobba med de bästa. De hade Tom Pettys producent på senaste plattan, säger arrangören Petter Österlund.

2010 när Caitlyn Krisko flyttade från New York till Asheville - mitt i den del av Blue Ridge Mountains som breder ut sig över North Carolina- var The Broadcast fortfarande bara en abstrakt idé hon hade efter att ha tröttnat på att sjunga covers på The Bitter End i Greenwich Village. Hon träffade ganska snabbt gitarristen Aaron Austin och de två började arbeta tillsammans som en låtskrivarduo innan de 2013 släppte sin debutskiva under namnet The Broadcast, "Dodge the arrow", ett egenfinansierat album som sålde 10 000 exemplar.

Förband är Lovis Åkerström, från Sundsvall, som nyligen släppte en ep.

– Vi försöker få fler tjejer på scen så det här känns bra, säger Petter Österlund.