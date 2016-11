Infernaliskt coola The Vanjas spelar i Sundsvall: "Vi är alltid huvudakt"

The Vanjas har beskrivits som en blandning av Little Richard, Blondie, Ike & Tina och The Sonics. Sångerskan Vanja Renbergs karismatiska scenagerande och också omtalats.

"Hon är så infernaliskt cool att jag knappt vet vart jag ska ta vägen när hon fullständigt tar över scenen", skrev en lyrisk journalist i Corren förra året.

The Vanjas "rockade arslet av Sundsvall" enligt arrangörerna själva då de spelade på Sundsvall Block Party förra året. Enligt rockklubben Pipeline var önskemålen att låta gruppen komma tillbaka många.

Genom ihärdigt turnérande har gruppen både skapat sig ett namn såväl inrikes som utomlands och lärt sig att genom sitt liveframträdande få publiken att längta efter mer. Den kaxiga och lika tuffa Vanja Lo deklarerade då bandet värmde upp inför Patti Smith att "Vi är absolut inget förband. The Vanjas är alltid huvudakt".

– Det kan hända vad fan som helst och det är SKITKUL, skriver gruppen själva om sin musik.

Det är två förband den här kvällen. Lovis Åkerström från Sundsvall har vi tidigare sett i duon Blomma. I september släppte hon sin debut-ep "Fool for you" som hon själv beskriver som en blandning av ett James Bond-soundtrack och en circus med jazz-soul-popinfluenser. Daley Hart är en kvartett från Delsbo i Hälsingland som spelar svängig rock.