Kändistät show skapade julstämning på Södra Berget

Det bullriga buffésorlet överigck i applåder när Gyllene Tider-profilen Micke Syd entrade scenen under lördagkvällen. Folkliga "Tylö sun" fick Sundsvallsborna att studsa upp från stolarna och showen var igång.

Thomas DiLeva var inte långt efter och skred in på scenen i en färgglad regnbågsklänning och fick publiken att veva i takt till tonerna av "Vem ska jag tro på".

Senare kunde Linda Pritchard dra ner tempot, men behöll stämningen.

– Jag har ännu inte hunnit julpynta hemma, jag vet inte hur ni har det. Men vi kan väl skapa lite julstämning här tillsammans i alla fall, sa hon och sjöng Jussi Björlings "O helga natt".

Den ena dängan följde den andra. Men variation var det gott om. Oscar Zia tog till vara på varenda del av scenen och bjöd på sin låt "If you think we are human" medan Kicki Danielsson och Anna Sahlene tillsammans framförde klassikern "Dag efter dag".

Thomas DiLeva passade även på att hylla de artister som gått under året och framförde David Bowies "Life on mars".

Värmen i lokalen steg och Freestyles Tommy Ekman ordnade allsång med "Fantasi" och taket var nära att lyfta när Micke Syd skapade sommar i december med "Går & fiska!".