Karin Krog gästade jazzklubben i Sundsvall – Recensenten: "Vokaljazz i världsklass"

KarinKrog är still going strong

Konsert

Pulsslag med Karin Krog

Jazzklubben, E-Street

Efter Sharón Clarks bejublade framträdande förra måndagen fortsatte Måndagsjazzen med mera vokaljazz i världsklass i form av norska sångerskan Karin Krog med den utmärkta komptrion Staffan William-Olsson gitarr, Terje Gewelt bas och Tom Olstad trummor.

Karin Krog, född 1937, slog igenom i mitten av 50-talet och 1957 hördes hon för första gången i radion. I och med det öppnades dörrarna för henne och karriären tog fart.

Sedan 1964 har hon turnerat och givit konserter vid jazzfestivaler och radiostationer världen över. Utöver detta har hon spelat in en imponerande mängd skivor både med norska, svenska och utländska musiker som Egil Kapstad, Jan Garbarek, Bengt Hallberg, Nils Lindberg, Archie Shepp, Don Ellis, Dexter Gordon, Red Mitchell, Kenny Drew, John Surman och många fler.

Hon har erhållit en rad fina utmärkelser och juvelen bland dem fick hon i februari 2005 då Kung Harald överlämnade utmärkelsen, The Royal Norwegian Order of St. Olav, First Class.

På senare tid har hon flitigt samarbetat med Scott Hamilton och Jan Lundgrens trio och därigenom fått en verklig nytändning. Samarbetet finns dokumenterat på det utmärkta Stunt-albumet The best things in life.

Stilistiskt har världsartisten Karin Krog en villkorslös kärlek till Billie Holiday och Peggy Lee, men är helt självständig till stämkaraktär och fraseringssätt.

Komptrion värmde upp publiken med en hårdsvängig version av Alvar Krafts Jag har bott vid en landsväg följt av Lill Lindfors bossanova-hit Jag tycker inte om dig av Jocke Johansson/Åke Whilney.

Trions positiva agerande fick mig osökt att tänka på klassiska Poll Winners med gitarristen Barney Kessell som frontfigur. Samtliga visade också sin musikalitet med fina solon.

Därefter intogs scenen av Karin Krog som inledde med klassikern MyRomance. Därefter hyllade hon vännen och kollegan Monica Zetterlund med ett medley på Once Upon a Summertime och Watch What Happens.

Resan fortsatte vidare i den Amerikanska Sångboken med låtar som Old Folks, Three Little Words, Everything Happens to Me, Don´t Get Scared en blues av Stan Getz/Lars Gullin, med text av Jon Hendricks, Moody´s Mood, My Shining Hour for Love med flera.

Sommaren 1994 på Jazz i Svaben bjöd Karin Krog och pianisten Nils Lindberg på en midnattskonsertmed magiska förtecken. Den känsla och stämning som infann sig då fick vi igår åter uppleva.

Hon har en stark personlighet i uttrycket. Hon sjunger avspänt, välartikulerat, känsloladdat med elegant frasering. Komptrion med Staffan William-Olsson i centrum gav Karin bästa tänkbara support. Sammanfattningsvis en kväll där förväntningarna infriades till fullo!