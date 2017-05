Lokala finalister utsedda till musiktävlingen P4 Nästa

Musiktävlingen hette tidigare Svensktoppen nästa och nu har P4 Västernorrland utsett de fem låtar som gör upp om den lokala finalen i Ånge den 15 juni, enligt ett pressmeddelande från Sveriges Radio.

I början av augusti väljer en jury ut åtta bidrag av de lokala vinnarna som får tävla i riksfinalen.

Bidragen från Västernorrland är:

1. Reparture & Agnes Söderberg – (We are) killing it

2. Susanne Fellbrink – Småstad

3. Gray Kat – Brothers

4. Sanna Martinez – Positive

5. Peter Söderström – 3 decennier

Tävlingen är en rikstäckande tävling för nyskriven och nyinspelad musik. Bidragen går att lyssna på P4 Västernorrlands hemsida.