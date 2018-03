Måndagsjazzen: Omtumlande kväll där förbandet vann på poäng

Genom jazzklubbens samarbete med Musik i Västernorrland bjöds vi på två band med olika karaktärer.

Måndagskvällen inleddes med BAE Quintet med Björn Atle Anfinsen trumpet, Manne Skafvenstedt piano, Oliver Segell gitarr, Daniel Lien bas och David Huber trummor. 2016 vann de Faschings pris som bästa unga jazzgrupp. Ett klokt beslut av tävlingsjuryn. De visade sig inte vara några dunungar för de spelade moget och väl genomtänkt. I ett par nummer signerade Segell visade de sitt progressiva tänkande och i standardnumren Woody´n You av Dizzy Gillespie och klassikernas klassiker Body and Soul av Johnny Green hedrades traditionen. Fina solon på alla händer med ett litet plus i kanten för Anfinsens lyriska trumpetspel i sann och äkta Chet Baker-anda.

Därefter äntrades scenen av nya bekantskaper för mig, saxofonisten Tia Fuller tillsammans med pianisten Shamie Royston, basisten Mimi Jones och trumslagaren Joe Dyson. I öppningsnumret hade Tia och hennes medmusikanter vridit tillbaka tiden till slutet av 50-talet och gjorde direkt tappra försök att återuppliva Ornette Colemans fria jazz som han briserade på New Yorkklubben Five Spot och John Coltranes indisk/afrikanska period på 60-talet.

Musiken var omdiskuterad då, liksom även idag. Egensinnet styrde och det togs ingen hänsyn till jazzens etablerade spelregler. Tia Fuller var klart influerad och kanske inspirerad av Coleman och Coltrane men också av Anthony Braxton, Evan Parker och Henry Threadgill.

Hon hade en bländande teknik så det var svårt att hänga med i svängarna när hon improviserade. Hennes spel på altsaxen var lindrigt sagt omtumlande, det bubblade och fräste utan något spår av harmoniska linjer. Materialet som spelades hade inga teman att luta sig emot utan allt var improviserat. Den som imponerade mest på mig var pianisten Shamie Royston som bjöd på en rad fantastiska solon där teknik, harmonik och fantasi gick hand i hand.

Ska man sammanfatta den här omtumlande kvällen måste jag beundra Tia Fuller Quartet som med en energisk arbetsinsats lägger ner hela sin själ på att inte få det att svänga! Alla fyra behärskar sina instrument hur bra som helst men använder inte sina kunskaper på rätt sätt tycker jag!

Hans-Erik Bergman