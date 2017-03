Musikalartisten Annica Edstam får Annalisa Ericsson-stipendiet: "Scenen är en trygghet"

Hon debuterade i rollen som Eponine i Les Misérables på Wermland Opera 1996. Sedan dess har Annica Edstam gjort en mängd stora roller runt om i landet, bland annat som Belle i musikalen Skönheten och Odjuret och Sofia i Bröderna Lejonhjärta. Men det är för hennes insats efter sin prisade roll som Eliza i My Fair Lady i Malmö/Helsingborg förra året som hon blir belönad med Annalisa Ericsson-stipendiet.

– Jag är jätteglad, rörd och väldigt stolt. Jag har sett upp till Annalisa Ericsson och haft henne som en förebild så det är fantastiskt att nu ha fått hennes stipendium, säger Annica.

Och just i musikalen Passion är Annica nu aktuell med rollen som Fosca, en underbar kvinna att spela enligt Annica.

– Jag upplevde hennes karaktär för första gången på skiva när jag hade gått klart balettakadamin. Sedan dess har jag alltid haft förhoppningen om att få spela henne. Hon är en människa som upplevt mycket ensamhet. Hon beter sig skamlöst, och allt handlar om liv och död för henne, säger hon.

Passion handlar om ett triangeldrama mellan kaptenen Giorgio som måste lämna sin älskade Clara för att ge sig ut till krigsfronten. Där träffar han Fosca som spelas av Annica. Triangeldramat mellan dessa tre karaktärer får kärleken att ställas på sin yttersta spets.

– De hör om varandra men det dröjer länge innan de får mötas. Så det byggs upp en väldig förväntan inför deras möte. Det är en fin historia där kärlek inte alltid blir som man tror att den ska se ut.

Och passionen till musikaler är minst lika stark för Annica, en väg som uppenbarade sig väldigt klart för henne redan i barnsben.

– För mig har det alltid hört till. Jag är en person som ska vara här och det är den optimala branschen för mig. När jag var liten och såg Liza Minelli, och fick reda på att hennes mamma var Judy Garland, blev jag galen på mamma. Jag frågade henne varför hon inte pressat mig till att ge mig in i teatern. Men om jag hade klarat den pressen kommer vi ju aldrig att få veta, säger Annica och skrattar.

Men mest av allt har teatern varit en trygghet för Annica.

– När jag var liten var jag väldigt mobbad och scenen har alltid varit den tryggaste platsen i mitt liv. Ingen kunde komma och slå mig när jag stod där. Man förstod nog inte hur liten man är och att det är omöjligt att ständigt vara stark. Det har varit en koncentrerad och lugn plats för mig vilket kanske kan låta motsägelsefullt, men jag har hittat mitt lugn där men ändå varit fokuserad nog att ta en sak i taget. Scenen är en väldigt fin plats.

Du har kastat dig mellan olika roller med allt från Belle i Skönheten och Odjuret till My Fair Lady. Är det någon roll som du känner dig mer hemma med?

– Det är nog Fosca som jag spelar just nu. Jag tycker att man alltid ska ha med sig själv till fullo men med karaktärens förutsättningar. Just musikalen Passion är så välskriven och en resa in i verket för oss skådespelare, så det kan inte bli roligare.

Nu är musikalen ute på turné och landar bland annat i Sundsvall och Härnösand.

– I Härnösand har jag spelat när jag jobbade för Teater Västernorrland i ett år. Lars T Johansson från Härnösand var med på ett hörn på musikalen och är en fantastisk person. I Sundsvall har jag också varit med teatern och faktiskt tagit mitt körkort där också.

Vad händer för dig nu framöver?

– Musikalen fortsätter att turnera till sista mars så det känns hemskt att det ska ta slut. Men sen är jag öppen för förslag efter en resa till New York. Jag håller även på med en egen skiva som jag har hängt efter med nu i flera år. Så det blir fortsatt musikaler med svenska orginaltexter med en personlig touch, det är jag bäst på.

23 mars kommer musikalen Passion till Härnösand och till Sundsvall 25-26 mars.

