Populärt 60-talsband spelar i Söråkers folkets hus – nu är vårens program släppt

Bandet ger sig ut på en turné runt i Sverige och ett av de planerade stoppen är Söråkers folkets hus.

The Animals är framför allt känd för låtar som "House of the rising sun", "Don't let me be misunderstood" och "We've gotta get out of this place".

Söråkers folkets hus har även släppt sitt övriga vårprogram, där bland annat Doug Seegers och Östen med resten återfinns.

HELA VÅRPROGRAMMET FÖR SÖRÅKERS FOLKETS HUS:

20/2 The Animals, 19.00

23/2 Succémusikalen Newsies från Broadway, 19.00

2/3 Två herrars tjänare, teaterföreställning, 19.00

6/3 Blåblus, 19.00

13/3 Doug Seegers, 19.00

30/3 Häxor – när drevet går, teaterföreställning, 19.00

28/4 Östen med Resten & Tina Ahlin, 15.00 & 19.30

