Releasparty med Jetbone på Aveny: "Garanterar att det blir årets häftigaste kväll"

Den 20 april släpps Jetbones tredje album "Come Out and Play". Efterlängtat av mängder av fans och inte minst av bandet själva. Jetbones sound har mognat, vuxit och breddats, utan att de fallit för frestelsen att skapa en ljudbild de aldrig kan uppnå live.

– Varenda låt på plattan är singelmaterial. Det finns inget dödkött. Det är skitigt, svettigt och på gränsen till galenskap. Ur ett kaos som varade i en månad kom ett gäng exceptionellt starka låtar som är så mycket rock'n'roll. Hetsigt, halsbrytande och riffdrivet.

Albumet är producerat av Jetbone och Martin Karlegård, i samarbete med Sanken Sandqvist. Mixat har den legendariske Stefan Glaumann gjort.

Releasen av "Come Out and Play" backas upp med en lång Europa-turné. Med en nyinköpt tourvan är de nu redo att göra många gig under 2018. På kontinenten har Jetbone en snabbt växande och entusiastisk publik.

– Mest tryck på våra spelningar är det i Spanien, där gillar de verkligen rock'n'roll, säger Alin Riabouchkin.

Med på resan är också turnéledaren och chauffören Erik Ambrosson.

– Utan honom skulle det vara som ett dagis utan fröknar.

Alin Riabouchkin tycker att Sundsvall är en stad med bra jordmån för rockmusik. Han och Gustav "Gurten" Sjödin växte upp som grannar i Kungsnäs och stod tidigt på scen tillsammans.

När de var 16 –17 år bildade de första prototypen till det som skulle bli Jetbone. Några år senare kom Albin Linder med och är sedan dess bandets trygge trumslagare. Sedan dess har Sebastian "Bisse" Engberg tillkommit och nu senast keyboardisten Rasmus Fors.

I flera år spelade de lokalt i Sundvallstrakten och spenderade ohälsosamt många timmar i replokalen. 2012 kom debutplattan och spelningarna blev lite fler, lite större och klubbarna låg lite längre bort. När uppföljaren ”Magical Ride” kom 2015 och fick ett bra mottagande lossnade det ytterligare och Jetbone kom till ett vägskäl. Full satsning eller hobbynivå?

Full satsning blev det. De bestämde sig för att säga upp jobb, lägenheter, sälja bilen och testa flickvänners tålamod till det yttersta. 200 spelningar under 2017 var målet och det fick bära eller brista. Och som det bar. Efter ett intensivt år på vägarna är musikerna i Jetbone, trots sina unga år, turnérävar som kan ta och vinna över snart sagt vilken publik som helst. Och att Jetbone dessutom spelade till sig ett skivkontrakt med BMG Scandinavia var ren bonus.

– Det var en intensiv tid och vi fick offra mycket, men musiken och att få spela live är värt allt, säger Alin Riabouchkin.

Bandets influenser och idoler är många. Men några kommer de alltid tillbaka till när de pratar om musik och förebilder. Stones, Eagles, Lynyrd Skynyrd, Rival Sons och Beatles.

– Egentligen finns det bara ett band som är förebilden och det är Beatles. Alla andra band är kopior av Beatles säger, Alin Riabouchkin.