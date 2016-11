Så skapade indiepopbandet Tribe Friday den nya skivan "Yellow Days"

– Den är inspelad i ett k-märkt 1600-talshus, där vi tillsammans med inspelningsansvarige Anton Persson byggde upp en studio och bodde i under en vecka. Inspelningsprocessen tog tre till fyra dagar, och vi tog det mesta live för att få rätt vibe på det hela, skriver bandet i ett pressmeddelande.

Skivan har sen mixats av Anton Persson och mastrats av Pete Lyman från Infrasonic Sound i LA (The Who, Vampire Weekend, Panic! At The Disco, Europe med flera). Låtarna är skrivna och inspelade under förra sommaren.

– Vi tycker att det verkligen känns i musiken – den är glad, poppig, catchy och dansvänlig, precis som vi alltid har velat att vår musik ska vara, skriver bandet.

"Yellow Days" finns tillgänglig i digital form på Spotify, Itunes, Deezer och Bandcamp.

Tribe Friday består av Noah Deutschmann, Josef Yngvesson, Vincent Olsgren och Anton Hillvall.