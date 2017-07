Se stjärnduon Chainsmokers förhandslyssna på Joakim Lundells nästa låt: "Du borde vara stolt"

Joakim Lundell har under 2017 startat sin nysatsning på musiken – och lyckats slå igenom stort tillsammans med systrarna Arrhult med låtarna "All I Need" och "My Addiction". Nu väntar Lundells tredje singel "Waitning for" som också är skriven av DJ duon Arrhult från Sundsvall. I klippet berättar han för killarna i Chainsmokers om att den handlar om när han träffar hans fru Jonna Lundell.

Chainsmokers är en duo som under de senaste året vuxit till att bli bland de största i världen. Just nu är de sjätte mest lyssnade i världen och deras låtar har enorma antal lyssningar på Spotify – bland annat låten "Closer" som har över en miljard streams.

Under måndagen lade Ninetone upp ett klipp där man kan se när dessa tre musiker möts och pratar om Lundells nya låt.

Se klippet från Ninetones facebook där Chainsmokers får lyssna på Joakim Lundells nästa singel "Waiting for".

För Plus-kunder: Arrhult släpper ny singel efter superhiten: "Målet är att slå internationellt"'

Läs också: Takida och Robin Bengtsson klara för Rix FM:s gratisturné – ska uppträda i Sundsvall