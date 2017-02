”Tack för ikväll, hej då!” sa Jerry Williams, 74 bast, och klev av scenen på Tonhallen för sista gången, efter sin sista konsert i Sundsvall.

Kanske alltså.Man måste få lira heter turnén som han är ute på, den första - hittills - efter avskedsturnén The farewell tour 2013. Det är ingen tokig gissning att det kan bli en Man måste få lira lite mer-turné om nåt år eller två.

Man får ta ett år i taget som han sa redan 1961, när han var tjänstledig rörmokare och första bandet The Violents gjort succé.Tja, det har hållit i sig och gör det än.Han har lirat med Beatles (okej, som förband) och Chucken som han säger om Chuck Berry (okej igen, som förband) och han passar på att dra en anekdot om turnén med legenden i ett coolt mellansnack.

Två och en halv timme good times rocknroll med paus och extra om inte allt så i alla fall det mesta: ett eminent åttamannaband med The Boppers som stomme och en formidabel blåssektion som levererar saxsolon Bruce Springsteen gladeligen skulle använt på nåt av sina nummer.

Den förstklassig kören bestående av Maria BenHajji, Paris Renita och Dinah Yonas som gör bejublade solonummer i andra akten.Paris Renitas Hound Dog är en fräsig ursprungsversion (den Elivs gjorde, med kaniner, är en annan historia) och Dinah Yonas sjunger I Who Have Nothing med sån feeling att huden knottrar sig.

Det är show där varenda fingerknäppning sitter som en smäck men ändå avspänt liksom.Nej, han gör inte Iggy & The Stooges Gimme Danger eller Creedence-klassikern Bad Moon Rising (han gör covers på båda på plattan Ghost Rider, 2015) men, som sagt.Man måste få lira.Turnésagan om Jerry Williams är knappast slut även om han avslutar den här konserten sagolikt med en känslosam version av Ted Ströms Vintersaga.