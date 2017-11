Sofia är sopranen i dj-båset: "Börjar folk dansa så känns det som bäst"

Om Sofia

Namn: Sofia Tunmats.

Ålder: 39 år.

Bor: Sidsjön.

Jobbar: HR-avdelningen på SCA och dj.

Familj: Barnen Rasmus och Ronja.

Intressen: Musik, dans och resor.

Ser: Serier och komedier.

Last: Godis, speciellt hallon och lakrits döskallar.

Tror på: Det goda hos människor jag möter

Tvivlar på: Att jag får någon hjälp med skottningen i år, men jag har ju världens bästa brorsa med traktor.

Beundransvärd person: Patrik Collén, en av Sveriges bästa dj:s och hiphop producenter.

Favoritplats: Bakom dj-decket med lurarna på.

Sofia om tio år: Då har jag sett ännu mer av världen, älskar mitt jobb och har möjlighet att fortsätta resa och jobba med musik.

Sofias 5 i topp lista just nu:

1. Rock Your Body, Burna Boy.

2. LoveSick (feat. ASAP Rocky), Mura Masa.

3. Say My Name, Tove Styrke.

4. ÖverAllt, Oskar Linnros, Cherrie.

5. Certainly, Erykah Badu (gammal låt, alltid bäst).