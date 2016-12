Sundsvallsartist mest spelad i P3 under 2016

Galantis hit "No money" har spelats flest gånger av de svenska artisterna i P3 under året. Bakom dansduon står Sundsvallsartisten Linus Eklöw tillsammans med Christian Karlsson.

– ”No Money” blev en väldigt viktig pusselbit i Galantis resa och vi kämpade hårt för att just den här låten skulle få gå i fronten för vart vi skulle ta vägen härnäst, säger de båda upphovsmännen i ett uttalande.

Artisten Laleh blev näst mest spelade svenska artist i kanalen med sin låt "Bara få va mig själv" följt av Mike Perry och Shy Martins "The ocean" på tredje plats.

No money var tredje mest spelade låt i kanalen även om de internationella artisterna räknas in. Kungs vs. Cookin' On 3 Burners med "This Girl" var mest spelade låt av alla i kanalen under 2016.