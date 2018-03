Svängfaktorn kunde fått vara högre när skicklig kvintett besökte Måndagsjazzen

Efter förra måndagens omtumlande och osvängiga tillställning trodde jag att ordningen skulle återställas, men inte denna gång heller, med att få stampa takten till den för mig helt nya gruppen Dölerud & Johansson Kvintett. Där trakterar Magnus Dölerud tenorsaxen, Dan Johansson trumpeten och flygelhornet, Torbjörn Gulz pianot, Petter Olofsson är vikarie vid basen för Palle Danielsson och Fredrik Rundqvist spelar trummor.

Det var när de spelade i Håkan Broströms storband New Places som de bestämde sig för att starta en mindre grupp med musiker som spelat i en lång rad av projekt och ensembler, från Keith Jarretts Europeiska kvartett via Fredrik Norén Band och Norrbotten Big Band till en mängd framstående storband, ensembler och internationella samarbeten.

Personligen tycker jag att Miles Davis sista kvintettformationer innan han switchade om till den elektroniska eran kändes som en klar inspirationskälla för Dölerud & Johansson Kvintett. Med den här klassiska sättningen trumpet, saxofon, piano, bas och trummor finns det många andra att hämta näring ifrån. Kanske dom här, Horace Silver, Art Blakey, Freddie Hubbard, Max Roach och Fredrik Norén Band är några.

I presentationen på Jazzklubbens hemsida stod att repertoaren är en mix av jazzens standardrepertoar till nyskriven musik. Verkligheten var den att utöver standardlåtarna You´re My Everything av Harry Warren och Asiatic Race av Kenny Dorham, bestod repertoaren av hemsnickrat signerat Dölerud, Johansson och Gulz med titlar som Little waltz for Jennie, Chorizo, Nyksund, Souper och Arvids Melody. Det blev ganska introvert och akademiskt med mycket låg svängfaktor.

Jag hade förväntat mig mer av så individuellt skickliga musiker. På alla händer fick vi höra många och långa solon och den som imponerade mest på mig var pianisten Torbjörn Gulz som verkligen bjöd till.

Sammanfattningsvis en lite seg och enahanda tillställning.

Hans-Erik Bergman