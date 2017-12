Sven-Ingvars nya frontman Oscar Magnusson dubbelt aktuell - med "Så mycket bättre" och Sundsvallsspelning 2018

22 mars 2017 gick Sven-Ingvars frontman Sven-Erik Magnusson bort. Nu hyllas han på många håll. Så mycket bättre 9 december är helt tillägnat honom. SVT visar en dokumentär om honom i mellandagarna. Och dessutom släpps dokumentären "Länge leve Sven-Ingvars" 2018. Så heter även turnén som börjar 2 mars i Norrköping. Tonhallen och Sundsvall nås 14 december 2018.

Det första man får lära sig av Oscar Magnusson, som varit fast medlem i Sven-Ingvars i tio år och nu axlar ledsången i sin fars ställe, är att Sven-Ingvars inte var ett dansband, enligt honom.

– Det känns trångt att klämma in 60 år av musikskapande i ett fack. Sven-Ingvars har gjort dansant musik, visor, rock & roll, det är en solfjäder. Jag har svårt att se "Börja om från början" från 1965 som en dansbandslåt till exempel. Bandet blev under en period tvunget att kliva in på baldakiner-restauranger för att scenen såg ut som den gjorde det. Sen kan jag självklart se att en låt som "Två mörka ögon" har en dansbandsproduktion i och för sig, men den har fått ett nytt liv i den nyarrade version jag gjorde med pappa. De sista 25-30 åren spelade inte Sven-Ingvars för en danspublik, det var konserter och krogshower som gällde. Och på Tonhallen blir det ju en sittande publik. Dansband är mer ett sound för mig.

Sundsvall med omnejd är välkänd Sven-Ingvars-mark.

– Vi har varit på Södra Berget och Gatufesten, som jag nog förknippar mest med Sundsvall. Men just jag har aldrig spelat i Tonhallen tidigare, vilket jag dock förutsätter att de andra har.

Hits, tolkningar och bortglömda skatter blir det under turnén. Totalt 80 låtar har medlemmarna bollat med.

– Och väldigt många av de låtarna är hits. Det är en helt otrolig katalog som nästan saknar motstycke, skulle jag vilja påstå.

De som varit med längst i nuvarande sättningen: Staffan Ernestam och Klas Anderhell, har varit det omkring 15 år. Originalmedlemmen Ingvar Karlsson lämnade vid 50-årsjubiléet 2006 och därefter var Sven-Erik enda kvarvarande originalmusiker.

I "Så mycket bättre"-avsnittet har inte mycket vikt lagts vid de mörkare stunderna i Sven-Erik Magnussons liv. Så som hans alkoholproblem.

– I det liv i offentlighetens ljus som pappa levde vore det märkligt om det inte funnits mörkare stunder också. Det gör det nog för alla. Sen pratade vi även om jobbigare ämnen under de tolv timmar inspelningen höll på, men det ska ju klippas ner till ett program också. Jag kan säga att jag inte har lidit större kval, vilket väl min avgrundsdjupa saknad efter pappa skvallrar om. Och de gånger det var tufft kom vi närmare varandra. Jag tycker att de frågorna är utagerade sett till den glädje han spred kontra några misstag han gjorde.

