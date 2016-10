The Weeknd till Stockholm i vinter

The Weeknd kommer till Sverige i vinter på sin "Starboy: Legend of the fall 2017 world tour". Den 17 februari står r'n'b-artisten på Globens scen i Stockholm, och det blir den första Sverigespelningen någonsin för The Weeknd och även premiär för turnén, skriver arrangören.

På samma turnésväng spelar The Weeknd även i Oslo den 19 februari och i Köpenhamn den 20 februari.

The Weeknd är för närvarande aktuell med singeln "Starboy", samarbetet med Daft Punk, som toppar listor över hela världen. De senaste åren har den kanadensiske producenten och artisten radat upp listframgångar – såväl som soloartist som i samarbete med artister som Drake, Ariana Grande och Beyoncé. The Weeknds tredje skiva "Starboy" kommer om ett par veckor.

Biljetterna släpps fredagen den 4 november.