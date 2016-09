Tung kväll på Pipeline med döds från Skellefteå

På fredagskvällen kommer Skellefteås hårdaste dödsmetallakt till Sundsvall och Pipeline. Rockklubben i samarbete med Bloodsoaked records har satt ihop en fullspäckad kväll i hårdrockens tecken.

Feral är aktuella med sin andra fullängdare "Where Dead Dreams Dwell" släppt på Cyclone Empire. Bandet spelar döds som även erbjuder element av rock'n roll-ös, glödheta solon och hookiga refränger.

Den här kvällen spelar Black Bay för första gången på hemmaplan efter att andra full-längdare "Welcome to the Apocalypse" släpptes. Först ut på fredagen är Eartheater från Ånge .