Vännerna fann varandra på universitetet – nu har de släppt en skiva

Martin Björk och Christian Holmberg Sjöling läser båda lärarutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall. Efter några månader på utbildningen upptäckte de sitt gemensamma musikintresse och blev snabbt kompisar och började spela tillsammans.

– När vi repade kändes det väldigt bra. När man väl börjar spela tillsammans så lär man känna varandra ganska snabbt, säger Martin.

Efter ett tag började de skriva låtar och bildade bandet The Giant & The Tree. För en månad sedan släppte de sin första skiva "An Endless Growth, Pt.1".

– I somras fick jag ett infall och började skriva en massa låtar som Martin fick sortera. Det var en väldigt snabb process som sedan resulterade i en skiva, säger Christian.

Duon spelar många olika instrument och har spelat in låtarna på egen hand.

– Martin är mycket för det här med att producera medan jag kanske mer skriver och sjunger. Så det är nog det som gjort att vi klickat bra, vi kompletterar varandra, säger Christian.

De har båda sina rötter i Medelpad, Christian kommer från Söråker och Martin från Sundsvall. Musikaliskt kommer de från ganska olika håll.

– Jag har spelat i band sedan jag var 16-17 år och har mest spelat i metal-band som Never Ending December. Det har varit intressant att gå från hårdare musik till det vi gör i dag, säger Martin.

– Jag spelade i band när jag gick på högstadiet. Men jag har inte tagit musiken lika seriöst som Martin har gjort. Jag har flyttat runt ganska mycket och haft gitarren med mig men ingen fast plats. Det här är första gången som jag gjort något seriöst med musiken, säger Christian.

Musiken de gör i dag beskriver de som alternativ folkmusik och drar paralleller till band som Mumford & Sons, Alt-J och The Lumineers.

– Textmässigt handlar det om att lämna Norrland, att komma tillbaka och så de klassiska kärleksproblemen. Texterna är inspirerade av tonårsrevolten och om att hitta sig själv, säger Christian.

Nu håller de på att jobba med del två av skivan som ska släppas till våren. De har också förhoppningar om att kunna göra en del livespelningar snart.

– Jag tror att det kommer att hjälpa oss när vi får komma ut och spela lokalt här i trakten. Det är svårt att nå ut till en lokal publik online, säger Martin.