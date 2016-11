Nöjesevenemangen du inte får missa i november

1. Merit Hemmingsson. Orgeldrottningen som släppt skivor sedan 1960-talet är på turné.

Var: First Hotel Strand.

När: Den 9 november.

2. Lena PH gjorde succé senast med två föreställningar i Sundsvall i höst och återvänder för en tredje föreställning.

Var: Tonhallen.

När: Den 11 november klockan 18.00.

3. John Holm. Singer/songwritern slog igenom på 1970-talet och började turnera för första gången sedan dess ifjol.

Var: Söråkers Folkets hus.

När: Den 11 november klockan 19.00.

4. Moa Holmsten. Rockern som spelat med Meldrum och släppt soloplatta. Hon har även tolkat Bruce Springsteen på skiva och det bjuder hon på den här kvällen.

Var: Q-bar.

När: Den 12 november klockan 21.00.

5. Vivian Buczek har de senaste åren gjort ett rejält avstamp och blivit en av landets främsta jazzsångerskor. Hon har med sig Martin Sjöstedt Trio till Sundsvall.

Var: Jazzklubben på E-Street.

När: Den 14 november klockan 19.30.

6. Kolbacken och Skulden. Postpunk och indiepop, allt på svenska och från Sundsvall.

Var: Pipeline.

När: Den 18 november klockan 20.00.

7. Garmarna och Gibrish. Modern folkmusik möter skevande gangstertango i Finlandsfärjan på Esplanaden.

Var: Aveny.

När: Den 18 november klockan 21.00.

8. Magnus Uggla kommer med sin föreställning “Hallå! Popmusik, kickar och kläder”. Sundsvallsmusikern Nadia Hamouchi kompar.

Var: Sundsvalls Teater

När: Den 25 november klockan 19.00.

9. “Jill veranda”-kändisen Doug Seegers har gjort sig ett eget namn i Sverige och är ute på ännu en turné.

Var: Skönsbergs Folkets hus.

När: Den 25 november klockan 20.00.

10. Matriarkatet och Sundsvallsbandet Hårdgnissel firar punken med en Sverigeturné.

Var: Pipeline.

När: Den 26 november.

Hela listan

4

The Vanjas + Lovis Åkerström, Pipeline

The Legends, Tonhallen, 19.30

Meet & Greet Tommy Nilsson. Aveny. 19.00.

5

Björn Rosenström, Aveny. 21.00.

Hits of the 60s med The Hep Stars, Ola & Janglers, The Hounds, The Shanes. Södra Berget. 21.00.

The Errols. Pink Ladies.

No Comments. Namo restaurang i Timrå.

6

7

Jazzklubben: Peter Asplund. E-Street. 19.30.

8

Peter Bryngelsson: Led Zep & Lucifers vänner - En musikalisk resa genom djävulsdyrkandets historia. Pipeline. 18.00.

Rock n roll christmas med Refreshments och Louise Hoffsten. Tonhallen. 19.30.

9

Merit Hemmingsson. First Hotel Strand.

10

Rootsy Live: The Broadcast + Lovis Åkerström, E-Street.

11

Lena PH, Tonhallen.

Emil Assergård. Q-bar. 22.00.

John Holm. Söråkers Folkets hus. 19.00.

12

Musikschlaget final, Aveny, 19.00

Moa Holmsten. Q-bar. 21.00.

13

14

Linda Gail Lewis. Söråkers Folkets hus. 19.00.

Jazzklubben: Vivian Buczek. E-Street. 19.30.

15

16

17

18

Kolbacken + Skulden, Pipeline, 20.00.

Gibrish + Garmarna, Aveny, 21.00.

19

20

21

Jazzklubben: Stockholm Voices. E-Street. 19.30.

22

Max Shultz Trio, Q-bar. 20.00.

23

24

Blue Xmas. Söråkers Folkets hus. 19.00.

25Magnus Uggla. Sundsvalls Teater. 19.00.

Doug Seegers. Skönsbergs Folkets hus. 20.00.

26

Matriarkatet + Hårdgnissel. Pipeline.