Oprah i brandtal när Hollywood förklarar krig

Filmdramat "Three billboards outside Ebbing, Missouri" och tv-serien "Big little lies" blev galans stora prisvinnare med fyra statyetter vardera. Men på ett sätt spelade priserna andrafiolen - det högsta ropet kom från de Hollywoodstjärnor som uppmanade till förändring, läkande och vikten av att se framåt efter den världsomspännande metoo-rörelsen.

Skådespelaren och tv-mogulen Oprah Winfrey tog som första svarta kvinna emot hederspriset Cecil B DeMille Award för sina insatser inom underhållningsindustrin. I sitt brandtal sade hon bland annat:

Att säga sin sanning är det viktigaste verktyg vi alla har. Alldeles för länge har kvinnor inte blivit hörda, eller trodda, när de vågat vittna om dessa mäns makt. Men dessa mäns tid är över nu. Den är över!

Hon vände sig även direkt till alla unga flickor och sade:

Jag vill att alla flickor som ser det här ska veta att en ny dag väntar i horisonten! Och när den nya dagen äntligen gryr, är det för att enastående kvinnor och några riktigt fenomenala män strider för att försäkra att de blir de ledarna i en tid där ingen någonsin igen behöver säga "me too".

Svartklädd protest

Filmeliten använde även röda mattan till att markera. I stället för de vanligtvis färgglada kreationerna valde många att bära helsvarta kläder i en tyst modeprotest mot filmmagnaten Harvey Weinstein och andra som tvingats ned från filmtronen efter höstens avslöjanden om sexuella trakasserier och maktmissbruk i branschen.

Nu är folk medvetna om maktbalansen. Den finns överallt och har lett till övergrepp inom vår industri, sade en svartklädd Meryl Streep på just röda mattan.

Inga kvinnliga regissörer var nominerade i regikategorin i år, vilket uppmärksammades av bland andra Natalie Portman, Jessica Chastain och Barbra Streisand. Senast - och enda gången - en kvinnlig regissör tog hem det priset var när just Streisand vann för "Yentl" för mer än 30 år sedan.

Hörde jag rätt, är jag den enda kvinna som vunnit regipriset? Vet ni, det var 1984? 34 år sedan? Hörni, tiden är ute, sade hon när hon delade ut pris för bästa film.

Maktskifte

Många av galans övriga priser gick dock till filmer och tv-serier som berättar kvinnors historier, som "Big little lies", "The handmaid's tale", Lady bird" och "Three billboards outside Ebbing, Missouri". Frances McDormand vann i kategorin bästa kvinnliga huvudroll för just "Three billboards" och i sitt tacktal sa hon:

Jag håller mina åsikter för mig själv, men det var fint att vara här i kväll och vara en del av det tektoniska skiftet i vår branschs maktstrukturer.