"Poetisk och vass" Alma-pristagare

På sin hemsida berättar den amerikanska författaren om den punkt i livet då hon - den magra tjejen i klassrummet som alltid var i onåd hos lärarna för att hon pratade för mycket, glömde sina hemläxor och ljög - vågade börja tro på sig själv. När hon som vuxen tvivlar på sin förmåga återvänder hon alltid till det ögonblicket, till det förvånade ljuset i lärarens ögon och orden "Det här är riktigt bra".

Hon framstår knappast som lättimponerad. Jacqueline Woodsons böcker har märkligt nog inte översatts till svenska ännu, men i hemlandet USA har hon givit ut drygt 30 titlar, allt från romaner för unga vuxna till bilderböcker. Hon har fått flera prestigefulla priser, däribland National Book Award för den självbiografiska berättelsen "Brown girl dreaming", och utnämndes nyligen till USA:s läsambassadör för unga.

Yrvaken och lycklig

Men i dag är det en yrvaken och lycklig Jacqueline Woodson som talar med TT efter tillkännagivandet om att hon är årets Alma-pristagare.

En kompis sms:ade just till mig och sade "det här måste vara jättestort för dig, för du brukar verkligen inte bli exalterad över priser", säger Jacqueline Woodson på en dålig telefonlinje från hemmet i New York.

Och det är jättestort, det är det största priset för barnlitteratur i världen. Jag är så överraskad!

Hon växte upp i Greenville, South Carolina och i Brooklyn, New York, i en familj som var knuten till Jehovas vittnen. Rasism, segregation, ekonomiska orättvisor, utsatthet, fördomar och sexuell identitet är återkommande teman i hennes böcker, konstaterar Alma-juryn. Boel Westin, ordförande för juryn kallar det för ett kraftfullt författarskap, "poetiskt och ändå vasst".

Självbiografi på vers

Självbiografin "Brown girl dreaming" är skriven på vers - och möjligen en smula svåröversatt, menar Jacqueline Woodson.

Annars skulle jag rekommendera läsare som aldrig har läst någon bok av mig förut att börja med "If you come softly". Det ger en sorts känsla för det här landet, fast det är 20 år sedan den skrevs. Den har precis getts ut i USA igen för att den fortfarande är sorgligt relevant.

I boken skildrar Woodson passionen mellan medelklassflickan Ellie och Jeremiah, son till en svart filmproducent. Ellies berättelse ges i jagform medan Jeremiahs version berättas i tredje person och interfolieras med omvärldens reaktioner, mot en fond av rasism och polisvåld.

Svart och lesbisk

Som svart och lesbisk vet Jacqueline Woodson hur viktigt det är för läsare att känna sig sedda i litteraturen. I "If you come softly" konstaterar Jeremiahs pappa lakoniskt att vita människor "vet allt om vad alla andra är, men de vet inte att de själva är vita".

Representation i litteraturen är viktig, särskilt för dem som inte har varit synliga där tidigare, säger hon.

Kommer hon till Sverige i maj för att ta emot priset? Självklart.

Jag har inte funderat ett dugg på prispengarna. Det enda jag tänker på just nu är hur jag ska få med hela familjen till Sverige.