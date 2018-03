Renaida får uppträda igen - efter ljudkaos

Renaida, som tävlar med "All the feels", var otursförföljd på scenen. Sångerskan hade ljudproblem under numret.

Hallå förlåt, men jag hör inte någonting, ropade hon.

Det tekniska strulet fångades upp av programledaren David Lindgren.

Ojojoj, grymt jobbar Renaida, grymt proffs du är, jag vet hur det är när det krånglar med medhörningen.

Nu meddelar SVT att Renaida får sjunga sin låt igen, efter Rolandz, som egentligen skulle ha varit sist. Frågan är om det gynnar Renaida eller inte.

Tidigare under kvällen sjöng David Lindgren i gång Melodifestivalens final med en sprakande version av "One together". Tillsammans med en för dagen extra glittrig Fab Freddie - iklädd kungakrona - guidar han tittarna genom sluttampen av tävlingsprocessen.

Sveriges 60:e bidrag till Eurovision Song Contest ska utses.

Ingrosso favorit

Benjamin Ingrosso och hans stilfulla ljusshow är på förhand en av de mest frekvent tippade vinnarna. Förutom att han har lägst odds röstades han efter genrepet fram som publikens favorit i en undersökning av Melodifestivalklubben.

Det hade varit helt sjukt om jag vann. Framför allt att komma till Eurovision och visa upp mig själv, sade han i en TT-intervju nyligen.

Startfältet är dock fullt av potentiella skrällare. Felix Sandman står på Melodifestivalens scen för tredje veckan i rad. Först tog han sig vidare från sin deltävling, sedan slog han ut Mimi Werner i Andra chansen, och nu räknas han som en av favoriterna.

Flera utmanare

Förutom lågoddsarna Sandman och Ingrosso finns dock en uppsjö av artister som lurar i bakgrunden. Både Mendez och Samir & Viktor tillhör de mest spelade artisterna på Spotify, medan publikfriande Rolandz har pekats ut som en potentiell outsider av brittiska Metro. Samtidigt hoppas veteranen Jessica Andersson att hennes "Party voice" kan locka fram lite nostalgikänslor.

Jag hoppas att juryn tycker det är kul att det kommer tillbaka lite old school pop-schlager i Eurovision.

Juryns röster en framgångsfaktor

När alla bidragen har framfört sina låtar ska elva internationella jurygrupper dela ut poäng, innan svenska folkets tungt avgörande röster ska räknas in. Förra året blev Nano tittarnas favorit, men fick ändå se sig besegrad av Robin Bengtssons "I cant' go on".

Huruvida årets tittarfavoriter också får representera Sverige i Eurovision återstår att se.

Jag tror att det blir en sådan nagelbitare att inte någon har naglar kvar i morgon, förutspådde tävlingsproducenten Christer Björkman efter genrepet.