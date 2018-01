Skarsgård: "Min karriärs största upplevelse"

Alexander Skarsgård vann för bästa manliga biroll i tv-seriekategorin. Det är i HBO:s miniserie "Big little lies" som Skarsgård spelar den våldsamme hustrumisshandlaren Perry Wright, samma roll som i fjol gav honom en Emmy.

Jag står här i natt för att jag har haft privilegiet att arbeta med en grupp ofattbart begåvade kvinnor, sa Skarsgård från scen.

Vinsten är hans första Golden Globe, och han är den förste svensken att vinna det prestigefyllda priset på över tre decennier. Han riktade särskilt sitt tack till sin motspelare Nicole Kidman, som även vann i kategorin bästa kvinnliga biroll i miniserie. Det var hennes fjärde Golden Globe.

Jag älskar dig, sa Skarsgård direkt till Kidman. Tack för att du har varit med och gjort det här till den största upplevelsen i min karriär.

Fyra priser var

"Big little lies" blev den mest prisade tv-serien på galan, som jämte Emmygalan anses vara världens finaste efter Oscarsgalan, med totalt fyra vinster. Lika många, men i filmkategorierna, fick den mörka dramakomedin "Three billboards outside Ebbing, Missouri". Martin McDonaghs film utsågs till bästa film samt tog hem manuspriset, priserna för bästa kvinnliga huvudroll (Frances McDormand) och bästa manliga biroll (Sam Rockwell).

Förhandsfavoriten "The shape of water", som nominerats till sju priser - flest av alla - fick klara sig med blott två. Förutom Skarsgård var även Ruben Östlund nominerad för sin film "The square". Den kritikerrosade filmen, som tidigare i år vann Guldpalmen i Cannes, föll dock inte den Hollywoodbaserade juryn i smaken. Bästa icke engelskspråkiga film blev i stället den tyske filmskaparen Fatih Akins "Utan nåd" ("Aus dem nichts").

Markerade mot kränkningar

Filmgalan, som arrangeras av Hollywood Foreign Press Association, delar ut pris för insatser inom både film och tv. Galan leddes i år av komikern Seth Meyers och mycket av försnacket kom att handla om de skandaler kring sexuella övergrepp som blivit kända det senaste året.

Många stjärnor, inte minst de kvinnliga, valde att klä sig i helsvart för att markera mot kränkningarna och för att signalera att det nu måste vara slut med sexuella övergrepp i filmindustrin.

Seth Meyers använde sitt värdskap till att uppmärksamma de skandaler som rullats upp bland annat kring den tidigare så inflytelserike filmskaparen Harvey Weinstein, som de senaste månaderna anklagats för en rad övergrepp av kända filmstjärnor och lett till den världsomspännande metoo-rörelsen.

Nu är det 2018. Marijuana är äntligen tillåtet och sexuella ofredanden är inte det. Det kommer bli ett bra år, sa Meyers.