Skrällen: Owe Thörnqvist till final i Mello – så var showen

Owe Thörnqvist charmade publiken med sin svängiga boogie och sitt kasta-korv-trick. Han går direkt till final tillsammans med Robin Bengtsson.

Till andra chansen gick FO&O, som var förhandsfavoriter med sin låt ”Gotta thing about you." Även Anton Hagman, som först blev känd via Youtube, går till Andra chansen med "Kiss you goodbye."

Krista Siegfrids tog sig inte vidare till andra röstningsomgången och åkte ut direkt. Hennes låt "Snurra min jord" är bland annat skriven av Magnus Wallin, tidigare student på Musikmakarna i Örnsköldsvik.

Countrypopduon Bella & Filippa föll på målsnöret med sin "Crucified."

SVT kunde även berätta att kvällen slagit röstrekord i en deltävling. 5 756 071 röster gav 557 415 kronor till Radiohjälpen.

Mellanakten med programledaren Clara Henry blev en succé och drog ner stora applåder innan resultaten presenterades.

Arenan dansade i glitter när programledaren Clara Henry blev discodrottning. Med hjälp av tidigare krönta discodrottningar från Alcazar, Tess Merkel och Lina Hedlund, levererade Henry ett kraftfullt budskap till unga tjejer som följde sändningen: Våga vara den du är, världen behöver just dig.

