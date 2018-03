Stjärnorna sjunger för March for Our Lives

Sångerskan Demi Lovato var en av flera artister som intog scenen i Washington DC under March for Our Lives på lördagen.

Jag är så glad över att vara här med alla er och över att få dela min röst med er så att vi kan bli hörda tillsammans, sade hon från scenen innan hon framförde sin "Skyscraper".

Även Miley Cyrus och Ariana Grande finns bland artisterna som ska inta scenen, där också överlevande från skolskjutningen i Parkland talar som en del av demonstrationen.

Pengar från Clooney

Även skådespelaren George Clooney har uttryckt sitt stöd till rörelsen och tillsammans med sin fru Amal Clooney har han donerat 500 000 dollar, motsvarande 4,1 miljoner svenska kronor till arrangemanget. I ett brev till amerikanska The Guardian, som på fredagen styrdes av gästredaktörer från studenttidningen på skolan i Parkland där 17 dödades vid en skjutning förra månaden, skriver han att de båda kommer att delta i demonstrationen.

"Amal och jag ställer oss bakom er, vi stöttar er, vi är tacksamma för det vi gör. Ni gör mig stolt över mitt land igen", skriver han.

Symboliska bussar

Lady Gaga, Jennifer Lopez och Jimmy Kimmel har engagerat sig i frågan genom att sponsra bussar som hjälper ungdomar runt om i landet att ta sig till demonstrationen.

"Vår buss är en av 17 bussar som representerar de som miste livet i skolskjutningen i Parkland och alla de som dödas till följd av vapenvåld varje dag", skriver Gaga på Twitter.

Även Taylor Swift har engagerat sig i helgens stora protest och skriver på Instagram att hon har gjort en donation för att visa sitt stöd.

"Ingen ska behöva gå till skolan och vara rädd för vapenvåld. Eller till en nattklubb. Eller till en konsert. Eller till en bio. Eller till den plats man utövar sin religion", skriver hon.

"Stark dag"

Skådespelare Dwayne "The Rock" Johnson skriver på Twitter att det är en "stark dag" och uppmanar alla vuxna och lagstiftare att lyssna och agera.

"Jag kommer alltid att stå för en öppen dialog och för handling - det är det enda sättet att försäkra sig om att dålig historia inte upprepar sig själv".

På fredagen hölls en konsert på The Anthem i New York för att ladda upp inför lördagens demonstration. Då uppträdde bland andra Fall Out Boy, G-Eazy och Bebe Rexha.

Jag vill att ni ska veta att det finns vuxna här som lyssnar på er. Vuxna som bryr sig om er säkerhet, sade Fall Out Boy-bassisten Pete Wentz till publiken, skriver Billboard.