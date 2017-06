Sundsvall Block Party släpper tre nya akter

Sedan tidigare är det klart att årets Block Party får besök av Lisa Miskovsky, Maxida Märak, Slowgold och Anna Järvinen. Nu kan arrangörerna berätta om ytterligare tre akter – Tingsek, lokala bandet Leo Minore samt Sundsvallsbördiga men numera Stockholmsbaserade JRSS.

– De sedan tidigare släppte artisterna utgör tillsammans med Tingsek en grym helhet som vi tror och hoppas ska kunna tilltala Sundsvallsborna likväl som inresta besökare, säger arrangörerna i ett pressmeddelande.

Magnus Tingsek, mest känd som Tingsek, är en av Sveriges mest lysande soulartister. Sedan tidigt 2000-tal har han gett sin publik svensk soul med influenser av amerikansk tradition. Genom åren har han samarbetat med ett gäng olika artister, bland annat Timbuktu, Adam Tensta och Ane Brun. Under karriären har han bland annat släppt låtarna "Nothing, Nobody, Right & Wrongs", "World of its own" och "The Fiddlers". Han är även aktuell med den nya singeln "Lie to me".

De andra två akterna, Leo Minore och JRSS, har båda koppling till Sundsvall och är en del i Pipelines linje att stötta den lokala scenen. Leo Minore startades i höstas och släppte i april debutsingeln "Miracle". Det är ett gäng musiker från Sundsvall som tidigare varit aktiva i band som bland annat Vargavinter. JRSS är en producent, låtskrivare och sångare vid namn Johan Sigerud som har ett förflutet i Sundsvallsbanden My Orchard och The Soft Eyes.

– Att vi på klassiskt Pipeline-sätt också kan ge lokala band speltillfällen i ett sånt här sammanhang är något som vi alltid kommer kämpa för och värdera högt. Årets festival kan bli den bästa hittills, säger arrangörerna i ett pressmeddelande.

Sundsvall Block Party arrangeras i sommar för fjärde året i rad av Pipeline, Sensus - Studieförbund, First Hotel Strand och Bryners Restauranger. Festivalen äger rum den 25 och 26 augusti.

