Oskar Häggströms Idolresa tog slut: "Jättetacksam att jag fått vara med"

TV-klippet: Se Oskar framföra "Thinking Out Loud" från fredagens semifinal:

Under fredagens semifinal av TV-programmet Idol på TV4 avgjordes det vilka som tog sig vidare till den stora finalen i Globen. För första gången gick tre deltagare till finalen och Oskar Häggström från Alnö var alltså en av de som hade chansen att titulera sig finalist. Men trots beröm från juryn trodde både Fredrik Kempe och Nikki Amini att Oskar skulle få lämna programmet. och det visade sig att de fick rätt.

– Det är klart att det vore jätteroligt att gå till final. Men jag tror det är viktigt att jag inte glömmer hur långt jag har kommit. Jag har utvecklats jättemycket och är jättetacksam över att jag fått vara med, sa Oskar Häggström efter programmet.

Under kvällen var det juryn som bestämde vilka låtar deltagarna skulle sjunga. Juryn valde "We don't talk anymore" av Charlie Puth och "Thinking out loud" av Ed Sheeran. Som flera gånger förut fick Alnö-killen beröm öst över sig, trots problem med en förkylning.

– Vill du köra den låten på mitt bröllop?, sa jurymedlemmen Nikki Amini efter Oscars framträdande av "Thinking out loud."

