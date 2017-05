"The Simpsons" fyller 30

Nu är "The Simpsons" inne på sin 28:e säsong och för att uppmärksamma 30-årsdagen hade det senaste avsnittet en "Bing bang theory"-inspirerad vinjett där en tidslinje med alla år som programmet sänts sveper förbi, skriver NME.

Seriens tittarsiffror har dalat stadigt sedan början av 2000-talet, men det den tappat i bitsk samhällssatir har serien i viss mån tagit igen som spåkula.

Många uppmärksammade att avsnittet "Bart to the future" (2000) förutspådde Trumps presidentskap. I serien är Lisa Simpson hans efterträdare och informeras om att han lämnat efter sig ett stort budgetunderskott. Även Lady Gagas scenframträdande under Superbowl – finalen i den amerikanska fotbollsligan – kunde ses i tecknat format innan det skedde i verkligheten.