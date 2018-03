Vimmel och recension: Så var Björn Gustafssons kväll på E-street: "I mimiken och tonen är han klockren"

Alla minns vi hans stora genombrott genom fejkfylla, egenskriven kärlekssång och dans i kostym till eurodance-låten "What is love".

Genom sin medverkan i Melodifestivalen 2008 blev Björn Gustafsson en av Sveriges mest folkkära komiker. Sedan dess har han fortsatt med otaliga turnéer och inspel i flera svenska tv-program för att sedan ta en paus från strålkastarljuset.

Tillbaka in i matchen tog han ett steg in i filmvärlden genom Hollywood-filmen ”Spy” och senast i tv-serien "People on earth”, som spelades in i Toronto, Kanada.

Nu är han tillbaka i Sverige och nyligen även tillbaka på den svenska ståuppscenen. Med sig på sin resa genom landet har han komikerkollegan Fredrik Andersson, som värmer upp publiken på ett lysande sätt. Men det var ingen fråga om vem publiken var där för att se.

Inför en fullsatt sal, full av människor med stora förväntningar startade Björn med det smartaste han kunnat göra – spela på hans älskvärda persona. Ett stycke om hur man faller tillbaka i rollen som barn så fort man kommer hem till sina föräldrar föll helt rätt hos publiken som knappt kunde hitta åt andan mellan skratten.

I mimiken och tonen är han klockren. Björn Gustafsson glänste i den renaste och enklaste form av komik som finns – igenkänning. Att göra något enkelt kan vara svårt, men inte för Gustafsson, som fullständigt lyste upp av publikens gensvar.

Svagare blev han i mitten av sitt set. Förbi igenkänningen gick han i stället in på en story om ett par som paketerades genom ett halvtrött grepp om könsneutralitet. Ganska snabbt fick publiken sig tid att andas i godan ro, skratten glesnade ut och självförtroendet hos mannen i fokus även så.

Som tur är hittade han tillbaka i slutet av kvällen. SJ, toabesök och Svensson-fasoner inbakat i ett skämt fick sätta punkt på ett stiligt sätt.

Punkt för en kväll som onekligen mött publikens förväntningar – trots en lugnare mittperiod.

Vad: Skratta med Käften Comedy Club med Björn Gustafsson, Fredrik Andersson, Jimmy Södermark och Jonatan Brynielsson.

Betyg på huvudakt: ★★★

Konferencier: Daniel Strömberg

Var: E-street, Sundsvall.

Publiksiffra: Cirka 190.