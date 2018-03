Bygget av ny badanläggning blev ett himla slöseri

Det finns tydligen ingen gräns för hur mycket det får kosta att sätta Sundsvall på kartan. Nu senast är det de skenande kostnaderna i bygget av Himlabadet som har fått mest uppmärksamhet. Men i välfärdens kärna slösar Sundsvall lika mycket som badanläggningen kostat varje år. Sundsvalls skattebetalare får hosta upp mer än en halv miljard extra varje år jämfört med vad de borde betala för välfärden.

För drygt tio år sedan beslutade politikerna att Sundsvall skulle bygga ett nytt badhus. Himlabadet skulle bli ett imponerande bygge med vattenrutschbanor, relaxavdelning och Europas mest avancerade surfmaskin. Samtidigt som kommunen skulle bygga ett badhus för 203 miljoner tvingades de flesta andra kommunala verksamheter skära ner och vända på varenda krona. Under 2009–2010 var sparbetinget 170 miljoner kronor. Nästan lika mycket som badhuset skulle kosta.

Men kostnaderna för badhuset skenade och slutnotan landade på 424,2 miljoner kronor, mer än dubbelt så dyrt som beräknat. Trots att det blev så dyrt var det inte särskilt välplanerat. För nu måste alla dörrar i Himlabadets omklädningsrum bytas ut till en kostnad av 333 000 kronor. De dörrar man satte in när badhuset byggdes tålde nämligen inte fukt. Som lekman kan man ju tycka att dörrarna i ett badhus för över 400 miljoner borde tåla lite vatten.

I bästa fall landar slutnotan för badanläggningarna runt 600 miljoner kronor.

Trots att bygget av Himlabadet inte blev så himla lyckat för kommunen gick man vidare med etapp två i bygget av Himlabadet – en inomhusbassäng för tävlingssimning. Budgeten för projektet var på 150 miljoner och tävlingsbassängen skulle stå klar i början av 2018. Men bygget har försenats och kostnaden ser ut att bli 12 miljoner högre än beräknat. Dessutom har det visat sig att anläggningen inte klarar de krav som svenska simförbundet ställer på tävlingsarenorna. I bästa fall landar slutnotan för badanläggningarna runt 600 miljoner kronor.

Det är ungefär lika mycket som Sundsvall skulle kunna spara in i kärnverksamheten varje år om verksamheten bedrevs lika kostnadseffektiv som i de kommuner med bäst välfärd till lägst kostnad. I en studie som WSP tagit fram på uppdrag av Svenskt näringsliv visar man att Sundsvall skulle kunna spara 575 miljoner per år om kostnaderna för kärnverksamheten skulle sänkas till genomsnittsnivån för de kommuner som har högst kvalitet på välfärden till lägst kostnad. Det är lika mycket som 5 000 skattebetalare betalar in till kommunens kassa varje år och motsvarar kostnaden att anställa 1 450 sjuksköterskor.

Skattebetalarna driver sedan 2010 Slöseriombudsmannen, vars uppgift är att granska hur skattebetalarnas pengar används. Resultatet av våra granskningar är tyvärr nedslående. Allt för mycket skattepengar slösas bort på grund av felaktiga beslut, dåliga analyser, slarv och ren korruption. Alla kan göra fel men det värsta är nog att de som har fått förtroendet att förvalta våra gemensamma resurser inte verkar lära av sina misstag. Bygget av ny badanläggning blev inte så himla bra. Men lika illa är alla miljoner som kommunen slösar bort varje år i välfärdens kärna. Slöseriet med skattebetalarnas pengar är något Sundsvalls väljare borde ha med sig när de går till valurnorna i höst.

Johan Gustafsson

Chef för Slöseriombudsmannen

