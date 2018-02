Köttskatt kan hjälpa isbjörnarna

Den 27 februari firas den internationella isbjörnsdagen som används av Polar Bears International för att öka medvetenheten om effekterna av global uppvärmning och minskad havsis som på sikt hotar isbjörnen. Ett generellt pris på koldioxid som även innefattar maten är ett bra sätt för regeringen att kostnadseffektivt minska växthusgasutsläppen i Sverige.

Paul Nicklens skakande film med en utmärglad kanadensisk isbjörn som kämpar för att överleva, fick tårar att rinna nerför många kinder runt om i världen. Ingen kan veta varför just denna isbjörn svalt ihjäl, men nya satellitbilder, publicerade i Proceedings of National Academy of Sciences, visar klimatförändringar och stigande havsnivåer som drivs av den accelererade smältningen vid Antarktis.

Var tredje isbjörn kan vara borta år 2050 på grund av klimatförändringarna enligt en uppmärksammad studie publicerad i Royal Society science journal. Arktis är hetare än någonsin både i luften och i vattnet.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Koldioxidnivån i atmosfären var förra året 410 ppm jämfört med 320 ppm år 1960. Vi närmar oss en fullskalig klimatkatastrof, om ingenting görs, då värmeökningen triggar igång en okontrollerbar kedjereaktion när enorma mängder växthusgaser, bundna i permafrosten, frigörs och läcker ut i atmosfären.

En studie publicerad i Science of the Total Environment visar att en omfattande ekologisk kollaps sannolikt inte går att avvärja om vi fortsätter att äta kött som vi gör i dag, oavsett om köttet är närproducerat från gräsbetande kor eller inte.

► Arktisvärmeböljan och isbjörnsdöden kräver klimatskatter nu

Förlusten av de vilda djurens livsmiljöer blir så genomgripande att en massutrotning av djur- och växtarter är oundviklig. Värst är nötköttet med avseende på förlorad biologisk mångfald, klimatförändringar och miljöföroreningar.

Vi har sedan 1995 en koldioxidskatt på drygt en krona per kilo växthusgaser på bensin, diesel och många andra utsläppskällor. Men ännu inte på animalier trots deras oerhörda klimatpåverkan. Det är vansinne.

Koldioxidskatten borde så rättvis som möjligt gälla alla utsläppskällor, även maten. Låginkomsttagare använder en större andel av sina inkomster på matinköp. Därför är det fördelningspolitiskt rimligt att använda en del av pengarna från den utvidgade koldioxidskatten till att sänka momsen på klimatsmarta vegetabilier.

Jonas Paulsson

Köttfri måndag

Läs också:

► Klimatkrisen är verklig – och vi måste ändra vårt beteende

► Det finns ingen klimatkris – Miljöpartiet har hybris

► MP: Vi ska kunna se våra barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde vad vi kunde