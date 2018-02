L: Ge en bättre finansiering till RFSL

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) är en av de viktiga ideella organisationer/föreningar som liksom Tjejjouren utför viktiga samhällsnyttiga insatser. Bland annat arbetar de med förebyggande insatser mot psykisk ohälsa hos unga, något som ökat mycket hos båda deras målgrupper, men också i hela vårt samhälle. Bägge dessa föreningar får i dag söka bidrag till sin verksamhet på samma villkor som exempelvis en bouleklubb.

Region Västernorrland beviljade i slutet på 2017 en del av det bidrag RFSL sökt för sin verksamhet. RFSL sökte två kronor per invånare i länet och blev beviljad en krona per invånare i åldern 15–79 år. Undrar hur Region Västernorrland tänkte där? Menar de att det inte finns hbtq-personer under 15 år och över 79 år?

Inte helt oväntat yrkade Sverigedemokraterna avslag på RFSL:s ansökan, men det kan ändå vara värt att notera att homofobisk ideologi går före samhällsnyttiga insatser.

Förutom felaktig finansiering så visar också tänket och formuleringarna att det finns mycket att göra när det gäller normtänkande.

Sundsvalls kommun till exempel stoltserade i nummer 4, 2014 av kommunens egen tidning Skopet att ”Snart är Kultur & Fritid regnbågsfärgat”, alltså hbtq-certifierat. Arbetet skulle ske i samarbete med RFSL, men inget hände.

Nu efter snart fyra år kan jag se att Sundsvalls kommun precis annonserat en upphandling av certifieringen, något som RFSL tills i dag saknade kännedom om.

Att Sundsvalls kommun nu påbörjat en upphandling om hbtq-certifiering är glädjande och jag hoppas den kommer att gälla samtliga förvaltningar. Jag uppmanar Region Västernorrland att göra detsamma, då deras hantering av bidragsansökan tydligt visar på ett behov av certifiering.

Alla måste börja förstå att när befolkningen blir allt äldre och vi arbetsföra färre så ska vi vara väldigt rädda om de ideella föreningarna och deras insatser

Till Sundsvalls kommun, är min uppmaning att skyndsamt ta fram de riktlinjer som ni skyller på att ni inte har för att bevilja Tjejjouren långsiktig finansiering i form av IOP-avtal. Jag mejlar gärna kommunen Stockholms stads riktlinjer på några glest skrivna A4-sidor, så kan ni sätta ny logga och adress på dessa. Låt inte det också ta fyra år att få till. Region Västernorrland får gärna påbörja detta arbete de med.

När ni väl tagit fram förutsättningarna för IOP-avtal, se då till att förutom Tjejjouren även RFSL får ta del av denna långsiktiga finansiering. För alla måste börja förstå att när befolkningen blir allt äldre och vi arbetsföra färre så ska vi vara väldigt rädda om de ideella föreningarna och deras insatser, för där får vi verkligen valuta för skattepengarna.

Ni som beviljar eller avslår bidrag måste också förstå skillnaden mellan att kasta en lite större boll och försöka träffa en lite mindre boll, även kallat boule, och att arbeta ideellt mot den ökande psykiska ohälsan på det sätt som både RFSL och Tjejjouren gör.

Catrin Eliasson

Ordförande för Liberalerna Sundsvall