Valet 2018 blir något vi aldrig har varit i närheten av

Det är en lika fascinerande som oroande bild som framträder när Jan Scherman i sin dokumentärserie ”Länge leve demokratin” med eftertänksamma steg trampar runt i det svenska politiska landskapet för att ta tempen på den svenska demokratin 100 år efter dess genombrott.

Riksdagshuset, Rosenbad, Almedalen och partikongresserna bildar kulisser för det till synes fungerande politiska hantverket, men bilden krackelerar snabbt. Politiker begravda i administrativa sysslor, politiker som mobbas ut, politiska tjänstemän som styr ”spelet” och fungerar som grindvakter mellan media och folkvalda, medborgare och företagare som saknar tillit och etablerade medier som desperat söker sin roll i ett nytt medielandskap.

Vi söker ständigt den perfekta matkassen, den perfekta partnern och den perfekta lösningen på livspusslet.

Om fem månader går det svenska folket till val, ett av de mest ovissa och kanske också hårdast ansatta någonsin. Utmaningarna finns på mängder av plan.

I jakten på optimering av våra livsresultat söker vi ständigt den perfekta matkassen, den perfekta partnern och den perfekta lösningen på livspusslet.

I samhällslivet i stort genomlever vi samma kortsiktiga drama i högre mening i en jakt på snabba lösningar och produktionsmål i en rasande kryss mellan börsnoteringar och kvartalsrapporter.

I politiken försöker partikanslierna ratta mellan svärmar av opinionsundersökningar som trots mängden, märkligt nog, verkar bli allt mindre tillförlitliga. Politiken har dessutom blivit något som alltmer stäms av mot media och kommunikationsstrateger än gentemot väljarna.

Låter det galet? Då har vi ändå inte berört de sociala mediernas sekundsnabba och allt större inflytande över våra liv, konsumtionsmönster och vår virala/mentala status. Förmodligen är valet i Sverige 2018 något som vi aldrig har varit i närheten av när det gäller vilka krafter som i grunden kommer att finnas i omlopp för att påverka väljarna och förutsättningarna för deras val.

Under de senaste veckorna har en del av den svenska godtrogenheten fått sig några nya törnar då nutidens mediala flaggskepp Facebook, Google, Youtube med flera visat sig ha en riktigt solkig baksida till den glättade bild av frihetens apostlar i den nya världen som man gärna velat visa fram under uppbyggnaden av Det Stora Nätet.

Att sälja 50 miljoner hårddata om amerikanska medborgares åsikter och levnadsvanor till ett företag som medvetet använde dessa för att på industriell nivå ge sig in och manipulera och styra det amerikanska valresultatet 2017 var uppenbarligen en alltför lönsam operation för att dessa jättelika multinationella bolag skulle vilja avstå dem för friheten på nätet.

Inte utan en gnagande oro frågar vi oss hur långt borta det kan ligga att våra svenska val helt och hållet genomförs som ett slags Mellokoncept.

Nu går vi till val i Sverige igen och de flesta bedömare verkar överens om att det inte handlar om ifall vårt svenska val kommer att manipuleras på nätet utan frågan är snarare i hur stor utsträckning? Eller av vem?

Tankesmedjan Framtidstanken i Sundsvall öppnar den 12 april, för tredje gången, dörrarna till Framtidsbaren på Hotel Knaust under rubriken ”Demokratins dilemman”. Vår inledare är just Jan Scherman. Tillsammans med bland andra Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på DN, försöker vi få syn på en bild av ett nytt och mycket offensivt/aggressivt medielandskap som, satt under stark press för sin egen överlevnad, utan tvekan kan komma att ha en mycket stark påverkan på oss alla inför valet 2018.

Inte utan en gnagande oro frågar vi oss hur långt borta det kan ligga att våra svenska val helt och hållet genomförs ungefär som ett slags Mellokoncept. Efter några mediala delfinaler avgörs allt i en avgörande omröstning hemma i tv-sofforna där alla röster avges digitalt.

Via mobilen! Sverige, vi har ett resultat!

Tomas Melander, Jerker Sjödin, Kjell Carnbro, Lena Sjödin

Framtidstanken

