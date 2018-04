Vi fastnar lätt i våra tankegångar – dra nytta av ungdomarnas fantastiska kreativitet

Den 11-13 april deltar över 300 deltagare i Rikskonferensen SSA (Samverkan skola arbetsliv) som anordnas av Sundsvalls kommun på Södra berget. Att företagarna samverkar med skolan tror vi är en viktig nyckel för att Sundsvall och Sverige ska utvecklas. I spännande möten skapas kompetensförsörjning, utveckling och innovation.

Genom pedagogikens värdeskapande lärande får eleven testa sina vingar utanför klassrummet samtidigt som de gör något värdefullt för någon annan. Studier har visat att arbetssättet ger en drivkraft till det egna lärandet och ökar motivationen och engagemanget bland eleverna.

Läs också: Här är listan med alla nominerade till Framtidsmyran

Värdeskapande lärande kan se ut på många sätt. Möjligheterna är oändliga. Vårt spännande samarbete började i samband med byggandet av Trygghetsboendet Skepparen. Grundskoleelever fick chansen att diskutera och problematisera utmaningar såsom boende, behovet av trygghet och social närvaro. De fick även möjlighet att följa byggprocessen genom studiebesök och pitcha idéer för blivande hyresgäster över 70 år. I sista delen av projektet byggde gymnasieelever, grundskoleelever och pensionärer lådbilar tillsammans. Det var i möten som förändringen skedde, vi såg tydligt hur eleverna växte i uppdraget, hur relationerna växte fram oavsett ålder, hur intresset för byggandet ökade samt hur kreativitet och innovation fullständigt flödade under projektet.

Vi begränsas lätt i våra tankar på budgetar eller har helt enkelt brist på kreativitet. Ungdomarna har inte hunnit bli påverkade av våra tankesätt.

Vi tror att alla företag kan hitta givande samarbeten med skolan. Ett sätt kan vara att låta en grupp elever eller en klass fungera som ”fokusgrupp” till ditt företag. Företaget kan då bolla upp de utmaningar/utvecklingsområden som finns för att sedan få input på hur eleverna tycker och tänker.

För Plus-kunder: Satsar på muslimska kläder i Sundsvall: "Vi har inte direkt någon konkurrens"

Ungdomar bär på fantastiska idéer och klokheter som våra organisationer inte alltid kan se själva. Vi begränsas lätt i våra tankar på budgetar, organisationssvårigheter eller har helt enkelt brist på kreativitet. Ungdomarna har inte hunnit bli ”påverkade” av våra strukturer och tankesätt. Vi upplevde klart och tydligt ett mervärde av ungdomarnas insatser och fick överlag en känsla av att det blev viktigt när det är på riktigt.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

För att komma igång behövde vi hjälp, inspiration och kontaktvägar från processledarna på Sundsvalls kommun. Det kan vara ett av era smartaste utvecklingsdrag att kontakta processledaren Katarina Nilsson på Barn och utbildning.

Talesättet att "det krävs en by för att uppfostra ett barn", är fortfarande giltigt och aktuellt. Därför vill vi inspirera andra företag till att arbeta med skolorna. Genom sådana projekt visar vi tydligt att vi tar ansvar i vår "by" och att vi vill skapa ett Sundsvall fyllt av innovation, kreativitet och framtidstro. Go for it!

Anni Axelsson, NCC

Inge Johansson, Västermalms bygg - och anläggningsprogram

Husse Wafi, f.d. elev på Västermalms bygg- och anläggningsprogram

Kate Almroth, Mitthem

Läs också:

► Matfors skola lär ut entreprenörskap – vill förbereda eleverna inför arbetslivet: "Blir kreativa"

► L: Vi måste underlätta för utlandsfödda att starta företag