2018 – året att uppmärksamma och bevara Bengt Lindströms mäktiga vägvisare

2018 är det tio år sedan konstnären Bengt Lindström gick ur tiden. 2018 har Y:et varit vägvisare i Västernorrland i närmare 30 år, kanske också i Bengt Lindströms liv, ett minne till sin mor som var född i Fagervik och döpt i Timrå församling. Det är dags att Y:et renoveras och bevaras för framtiden!

Med sina mäktiga 30,5 meter har Y:et gjort avtryck i kulturhistorien, både i Sverige men även utomlands. Ett fantastiskt landmärke som ingen passerar obemärkt. Många stannar, turister är pålästa och ett stopp är en självklarhet. Området har en potential att utvecklas på ett fantastiskt sätt.

Föreningen Y:ets Framtid bildades 2015 med målet att verka för att Y:et ska renoveras och bevaras för framtiden. Under dessa få år som gått har en hel del hänt, till föreningens stora glädje. Förutom att föreningen varit opinionsbildare har vi varje år genomfört Y-dagen för att uppmärksamma Y:et och området. Medlemmarna har inbjudits till konstutställning, träffar med mera. Tillsammans med Bengt Lindström Sällskapet i Storsjö kapell har vi diskuterat om åtgärder och framtiden för Y:et.

I dag kan vi konstatera att ägaren Timrå kommun har en plan för området. Mycket positivt. Vi har även lyssnat till Stefan Dalins, kommunstyrelsens förste vice ordförande, visioner för området, kryddat med hans personliga tankar.

Området har ett nytt servicehus som förhoppningsvis får utökade öppettider 2018 som ökar antalet besökare och inbjuder husbilsfolket att göra ett 24-timmars stopp i detta natursköna område. Planen är också att anlägga uppställningsplatser för husbilar, brygga vid älven, bygga gång- och cykelväg som knyter ihop området med deltat, paketera Timrås kulturhistoria, digitalt show room med mera.

2018 blir det år då förhoppningsvis Y:et renoveras och stärker besöksnäringen i kommunen och regionen.

Helgen den 24-25 mars kommer Konsthallen på Midlanda att öppna upp för den magnifika konstutställningen ”Bengt Lindström, The master of ancient nordic mythology”. Det tackar viBengt Lindström Sällskapet för.

Det kommer att bli en förhandsvisning till de stora utställningarna i USA och Europa. Utställningen kommer bland annat att visa konstverk som aldrig tidigare har visats från 1933-2003, teckningar, oljemålningar, gobelänger, mobiler med mera. Unika konstverk som det blir en glädje att visa för en bred publik. Stora minnesutställningen av den "Fornnordiska mytologins mästare Bengt Lindström" startar nästa år och kommer att pågå i fyra–fem år i USA och Europa på ett 20-tal metropoler.

2018 blir det år då förhoppningsvis Y:et renoveras och stärker besöksnäringen i kommunen och regionen!Föreningen Y:ets Framtid kommer att bidra med de resurser som föreningen har under 2018.

”Det mesta är ännu ogjort” – Ingvar Kamprad

Styrelsen för Y:ets Framtid genom Agneta Lindén, ordförande

