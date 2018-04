Årets första cykeltur slutade med krock – plötsligt fanns inte någon gång- och cykelväg

Nyligen cyklade jag hem från stan till Ortviken. Vid infarten till Hjertmans tog det stopp där jag krockade med en suv som körde ut från Yamaha Center. Jag for omkull men klarade mig bortsett från att jag fick punktering på framhjulet. En förbannad förare av suven skällde ut mig efter noter. Han menade att jag cyklade i vänstertrafik eftersom utfarten var Yamaha Centers. Efter en mer sansad diskussion visade det sig att han hade rätt. Det var en utfart och kommunens välplogade och sandade gång- och cykelväg fanns inte utan var begravd under massor av ditkörd snö. Enligt chauffören användes den delen av vägen för upplag av snö.

Frågan är vad som hade hänt om jag hade skadat mig, jag befann mig ju inte på kommunens gång- och cykelväg – den finns ju inte. Jag har träffat andra cyklister som haft samma problem som mig. Att Ortviksvägen används som snötipp av fastighetsägare är ju inget nytt faktum men att en hel väg används som snöupplag är egendomligt.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

När Sundsvalls kommun röjer gång- och cykelvägen från stan till Ortviken borde man väl röja hela vägen. Är den ett snöupplag för fastighetsägare vintertid så är den inte längre en väg. Och jag förstår nu mycket väl att jag cyklar på Yamaha Centers in- och utfart och inte på den försvunna gång- och cykelvägen. Det kan låta enkelt att svänga in på infarten en bit men är olyckan framme så blir det genast mycket mer komplicerat ansvarsmässigt. Och ett tips till er på kommunen, enkelrikta Ortviksvägen under vinterhalvåret så har fastighetsägarna bättre plats för sin snö. Den hamnar ju ändå där i slutändan.

Var är vägen?

Läs också:

► Snöröjningen måste prioriteras mer vid skolorna

► Spara pengar och använd kommunal mark som din personliga snötipp

► Skotta upp snön på er egen tomt