Befarad skräckupplevelse gick smärtfritt – en stor kram till personalen på Sundsvalls sjukhus

Jag var nyligen på käkkirurgen vid Sundsvalls sjukhus för att operera bort en visdomstand som ej kommit fram som den skulle och därför måste tas bort.

Jag var rejält orolig inför detta ingrepp då jag blev skrämd som barn efter en skräckupplevelse hos min tandläkare i Matfors under tidigt 70-tal.

Jag hade bett om att få sova under denna operation, men det fick jag inte. Däremot skulle jag få lugnande i form av midazolam och på grund av denna medicin måste jag ha en anhörig med mig under behandlingen.

Sagt och gjort. Efter en orolig natt åkte jag och dottern mot sjukhuset. Efter två timmar var allt över och all personal på käkkirurgen tog hand om mig på ett underbart sätt. Jag var trygg som ett barn under hela ingreppet och deras otroligt professionella personal tog hand om mig och min tandläkarskräck på ett fantastiskt sätt.

Det skrivs så många negativa saker om vårt länssjukhus och därför är det extra viktigt att framföra mina positiva tankar.

Tänk om denna lyhördhet funnits i tandvården under 70-talet då inte ens mamma/pappa fick följa med barnen in till behandlingen, utan vänta i väntrummet med all oro det innebär både för barn som vuxna.

Det skrivs så många negativa saker om vårt länssjukhus här i Sundsvall och därför är det extra viktigt att framföra mina positiva tankar och en stor stor kram all personal som tog hand om mig under operationen på Sundsvalls sjukhus.

Tack, ni är fantastiska!

Tacksam

