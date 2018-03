Dåligt att det inte är lättare att registrera sig som bostadssökande på nätet

Jag läste Lisa Lindströms krönika om att vi pensionärer skall fixa allt själv. Jag håller med. Bra artikel.

Min sambo och jag har ledsnat på denna snömängd som har kommit och vi är nu i åldern då vi tänker att vi skall ställa oss i kö på några lägenheter.

Så jag ringde en del hyresvärdar. Jag blev ombedd att gå in via internet, Mitthem hade den servicen att där hjälpte man mig att lägga in på datorn och jag får besked hem via datorn. Hos HSB är det omöjligt för mig att lägga in det område jag vill bo i och att överhuvudtaget lägga in sig som sökande på datorn. Tvättbjörnen, där var man också behjälplig, men på Balder, tidigare Din Bostad, fick jag svaret att man kunde inte hjälpa till.

Ynkligt, tycker jag. De som växer upp nu är vana vid den nya tekniken och många pensionärer kan nog också, men inte alla.

Lill Agnes

