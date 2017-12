Diabetiker prioriteras inte i en sjukvård med minskande resurser

Med anledning av Blodsockerreglering inte längre det viktigaste i behandlingen av diabetes – detta måste ut till primärvården, ST 28/11.

Detta är inte det enda som måste ut till primärvården. Jag har själv haft diabetes typ 2 i över 20 år och märkt av de minskade resurserna som tilldelas oss diabetessjuka, speciellt märkbart för mig som tillhör en vårdcentral som privatiserats.

I början då jag fick diagnosen fanns en diabetessköterska som varje dag hade en fast telefontid då jag kunde ringa med mina frågor om sjukdomen. Tyvärr togs detta bort men genom att ringa växeln kunde jag även efter privatiseringen oftast nå henne.

Nu för tiden får jag ringa växeln som är krångligt. Sedan kan jag efter någon vecka bli uppringd av en diabetessköterska som oftast känner till mig och mina problem. Men det hänger på att hon är ledig nog att kunna ringa mig. Det är helt enkelt ohållbart att detta skall kunna förekomma. Det kan ju handla om dagsaktuella problem med insulin med mera.

Jag har flera gånger försökt att ringa 1177 för rådgivning men de får inte ge sådan till diabetespatienter och hänvisar till den doktor som behandlar mig. Någon skall ju vara ansvarig men jag vet inte själv vem.

Förr fick jag alltid minst två besök per år hos diabetessköterska respektive ansvarig läkare. I dag har man prutat på just det och säger att det räcker med en gång per år eftersom socialstyrelsens anvisningar ej är tvingande.

Att då i ST få läsa om forskningens framsteg som borde införas i primärvården när det i dag märks en minskning av de resurser som vi diabetessjuka erhåller. Detta är min erfarenhet med hela tiden minskade resurser till mig som diabetiker med ökande risker för följdsjukdomar. Vart är utvecklingen i vården på väg?

Tyvärr är inte diabetes den enda sjukdom jag har, och jag vet inte hur detta påverkar eftersom alla nu i vården bara tycks tänka på den sjukdom man själv behandlar och helt glömmer helheten. Jag har tidigare genom Diabetesförbundet försökt att påverka men nu gett upp på grund av ingen framgång. Diabetes ökar i samhället och resurserna från vården minskar hela tiden.

Diabetiker sedan över 20 år

