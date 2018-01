En halv miljard för att gynna cyklister – har Trafikverket hur mycket pengar som helst?

Med anledning av Plus-artikeln Gamla E4 byggs om för 500 miljoner – här är listan på alla ändringar i Njurunda, ST 7/1.

Efter ST:s artikel måste gamla E4 bli den största snackisen under 2018. Eftersom vi är mitt i vintern kan det inte vara ett aprilskämt att ombyggnaden av gamla E4 till väg 562 från Njurunda till Skönsberg kommer att kosta 500 miljoner! Trafikverket måste ha ett enormt överflöd av pengar som till varje pris måste förbrukas och givetvis livligt påhejad av kommunen skall ombyggnaden framför allt gynna cyklister och gående.

Trafikverket har naturligtvis tagit reda på att massor av Njurunda- och Kvisslebybor kommer att cykla och gå in till Sundsvall när vägen är ombyggd 2020/2021 och kommunen måste därför i god tid planera för inköp av stora mängder cykelställ. Jag antar att kommunen övertar ansvaret för underhåll efter ombyggnaden och med tanke på att cykel- och gångbanan separeras från vägen blir kostnaden för underhållet hellre högre än lägre.

För Plus-kunder: Tre år efter invigningen – företag i kö för att bygga längs nya E4: "Störst intresse i Nolby och Stockvik"

Man kan väl lugnt påstå att satsningen rimmar mycket dåligt med det faktum att trots många nya cykelbanor minskade antalet cyklister i centrum enligt cykelbarometrarna till 122 per dygn under 2017. Motsvarande siffra för 2016 var 161 cyklister per dygn. Och vad värre är – koldioxidutsläppen ökade under 2017 med åtta ton! Fordonstrafiken i city ökar alltså, med sämre luft som följd och cyklisterna blir färre. En stilla undran: Skulle inte den nya bron förbättra luften i centrum?

Helt tyst är det om E14 som går rätt igenom stan och förorsakar stora köer på Bergsgatan, speciellt vid bomfällningar.

Och antalet nyregistrerade fordon i landet slår alla tidigare rekord och slutade på 378 000 stycken under 2017.

Det tål att upprepas: Norrmalmsgatan och Skolhusallén har fyra körfält med betydligt mindre trafik men gamla E4 förbi kasinot skall ha två. Fortfarande rullar det förbi 22 000 fordon per dygn där och det blir säkert den mest trafikerade ”stadsgatan” i landet. Och trafiken kommer att öka ytterligare efter utbyggnaden i Inre hamnen.

För Plus-kunder: Bygget av gamla E4 försenas ett år – står klart 2021: "Flera anledningar bakom detta"

Helt tyst är det om E14 som går rätt igenom stan och förorsakar stora köer på Bergsgatan, speciellt vid bomfällningar. Miljökonsekvensbeskrivningen daterad 1999-06-28 gällande hela E4-projektet säger att trafikplatsen vid Stockvik skulle förberedas för en framtida koppling till E14 mellan Stockvik och Nacksta. Men detta faktum finns inte längre med i planeringen.

Men fyra körfält får vi i alla fall från Timmervägen till Blåbergstippen till en beräknad kostnad av minst 120 miljoner. Kan sophanteringen därigenom möjligen underlättas?

I artikeln står det att jättesatsningen beräknas kosta Trafikverket omkring 500 miljoner. Det låter som att den där myndigheten har gott om (skatte)pengar.

Claes Håkan Sjölund

Läs också:

► Politikerna är ute och cyklar – dags att återupprätta bilens status och rykte

► Orimliga mål för biltrafiken – men favoriseringen bör upphöra