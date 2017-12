En ondskefull förföljelse av människor – men det finns ljus i mörkret

I dag, den 10 december är det den Internationella dagen för mänskliga rättigheter. Den instiftades av FN och behövs nu mer än någonsin. Det är dags att lyfta fram i ljuset de brott mot mänskliga rättigheter som pågår.

Människorättsadvokater anser förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina som den mest omfattande och brutala i modern tid. Den berör uppskattningsvis 70–100 miljoner människor och deras nära och kära.

Förföljelsen startades 1999 av dåvarande ledaren för det kinesiska kommunistpartiet Jiang Zemin. Ordern var att med alla medel krossa och förinta Falun Gong-utövare på tre månader. Men regimen har inte lyckats med sitt mål, trots omfattande och lögnaktig propaganda, tortyr, övergrepp, våld, organstölder och mord under 18 år.

Alla de mänskliga rättigheterna har kränkts på det grövsta sättet samtidigt som förföljelsen bryter mot Kinas egna lagar. Falun Gong-utövarna använder fredliga sätt för att informera om vad som händer i Kina för att därigenom få ett slut på förföljelsen.

Deras syn på livet och deras handlingar är ett ljus i mörkret. Trots all den ondska de möter har de en okrossbar tro på sanning, godhet och tålamod, som är kärnan i den gamla kinesiska qigongmetoden för självförbättring. För att bevara metodens ursprungliga och traditionella form blandas aldrig pengar in, det finns inget medlemskap och all kunskap finns tillgänglig kostnadsfritt på internet.

Så varför förföljs Falun Gong? Det beror framför allt på Jiang Zemins avundsjuka och rädsla över metodens popularitet och snabba spridning. På bara några få år under 90-talet började fler människor utöva Falun Gong än antalet medlemmar i det kinesiska kommunistpartiet. Det kunde Jiang Zemin inte tolerera.

En ny dokumentär, "Medical Genocide", ger en bild av omfattningen av den kinesiska regimens organstölder. Oberoende utredare uttalar sig om det som de kallar "ett brott mot mänskligheten i industriell skala". Filmen finns på Youtube.

Förföljelsen är från början till slut ondskefull och fel, och det är tid att svenskar får möjlighet att förstå förföljelsen av Falun Gong.

Förhoppningsvis kan också ledorden sanning, godhet och tålamod ge oss alla inspiration i en tid då det behövs många ljus i mörkret.

Rolf Elvegård

David Wollein Waldetoft

Elaheh Amiri

Karina Johansson

Eva Sagefors

