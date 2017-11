Förblindad av en blixt – snapchatta inte i trafiken

Jag sitter och tänker på en sak som hände i går kväll när jag var på väg hem från stan. Jag hade en bil bakom när jag skulle vika vänster av 86:an. Jag saktade ner och blinkade i god tid för att den i mörkret inte ska köra in i mig. Just när jag skulle börja svänga och kollade i backspegeln var bilen bakom var kom det en fotoblixt i sidspegeln från den andra bilens passagerarplats. Jag blev bländad så jag såg inte något när jag skulle köra in på vår väg. Helt livsfarligt!

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Jag tror nog inte den i bilen bakom tänkte på vad den ställde till och jag ska ärligt säga att jag har inte själv tänkt på hur det kan bli (jag brukar inte snapchatta när jag kör men mina söner är specialister att göra det när de åker med). Men efter att ha råkat ut för detta ber jag er alla – tänk på hur ni gör.

Snapchatta gärna men tänk på hur ni fotar. Någon kan bli bländad och ha oturen att råka ut för en olycka.

Kicki

Läs också:

► Oroliga föräldrar och rektor på skola i Sundsvall anmäler olaga hot efter Snapchat-konversationer

► Mormor som vill ändra kvinnosynen: Vad lär ni era barn?

► Svart må vara moderiktigt – men är du redo att riskera livet för det?